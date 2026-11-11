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Fratele lui Viktor Orban, în arest preventiv. Dosar de trafic de migranţi: „Comisioane de recrutare” luate de la cetățeni vietnamezi

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Aron Orban
Foto: Profimedia
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Justiţia ungară a ordonat miercuri plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a lui Aron Orban, fratele fostului premier naţionalist Viktor Orban, în cadrul unei anchete pentru trafic de migranţi, transmit AFP şi MTI.

Un alt suspect a fost de asemenea plasat în arest preventiv, a indicat Tribunalul din Budapesta într-un comunicat. Decizia poate fi contestată în apel.

Aron Orban şi alte trei persoane au fost arestate luni în timpul unei operaţiuni comune a Biroului Naţional de Investigaţii (NNI) şi a Agenţiei Naţionale de Recuperare şi Protecţie a Averilor (NVVH), un organism anticorupţie înfiinţat de guvernul condus de Peter Magyar, ajuns la putere în luna mai.

Potrivit NNI, cei patru sunt suspectaţi de trafic de persoane comis în cadrul unei organizaţii infracţionale. Ei sunt acuzaţi că au ajutat peste 100 de cetăţeni vietnamezi să obţină vize în 2024, facturându-le un „comision de recrutare”, pe care şi l-ar fi însuşit.

Viktor Orban a reacţionat luni, acuzând guvernul Magyar că încearcă să-şi elimine adversarii politici. „Ţinta sunt eu, fratele meu nu este decât un instrument”, a scris Viktor Orban pe Facebook, denunţând o „lovitură sub centură”.

Tribunalul a estimat că bănuielile asupra celor patru persoane arestate sunt suficient fundamentate.

Unul dintre suspecţi a fost plasat sub control judiciar pentru patru luni, în timp ce al patrulea a fost lăsat în libertate.

Parchetul ceruse plasarea în arest preventiv a tuturor celor patru suspecţi, invocând riscul de a fugi şi de obstrucţionare a anchetei.

Judecătorii au reţinut riscul de fugă pentru cei trei suspecţi vizaţi de măsuri coercitive. Referitor la Aron Orban şi la celălalt suspect plasat în arest preventiv, judecătorii au estimat că ei ar putea obstrucţiona ancheta, în special influenţând viitoarele mărturii.

Editor : Sebastian Eduard

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