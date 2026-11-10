Cum schimbă inteligența artificială piețele de capital

Despre sintagma "finanțele viitorului" acum. Poate părea ceva îndepărtat, însă suntem pe drumul care schimbă profund investițiile și percepțiile despre acest domeniu. Tehnologia transformă sectorul financiar, inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important pe piața de capital. Este o schimbare cu care trebuie să ținem pasul.

Autoritatea de supraveghere financiară și Institutul de studii financiare organizează dezbaterea momentului în cadrul forumului Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est, la care participă experți de la noi și din mai multe state europene.

Gabriel Avrămescu, prim vicepreședinte ASF, prezintă temele ce vor fi abordate în cadrul forumului, transformările din sectorul financiar și perspectivele pieței de capital.

Editor : A.D.V.