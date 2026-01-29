Live TV

Patru orașe din Germania au început să retragă ajutoarele sociale pentru cetățeni români și au impus obligația de părăsire a țării

Data publicării:
Germany refugees
Imigranți în Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Situație tensionată în Hagen Contează modul în care municipalitățile interpretează regulile

Orașele germane DuisburgGelsenkirchenDortmund și Hagen se confruntă cu o problemă legată de imigrația din sud-estul Europei, determinată de sărăcie. Anul trecut, au întrerupt acordarea de ajutoare sociale și au emis ordine de părăsire a țării pentru 1.181 de imigranți bulgari și români. Aceste cifre au fost furnizate către WDR de către municipalități, în cadrul unei investigații exclusive, scrie wdr.de.

Acest lucru este posibil dacă se poate dovedi că nu se desfășoară nicio muncă sau că se desfășoară o muncă insuficientă pentru a-și asigura existența. În astfel de cazuri, libera circulație a lucrătorilor, care se aplică cetățenilor Uniunii Europene, poate fi revocată de către municipalitățile respective ; așa este reglementată în cadrul UE.

Există diferențe enorme între orașe: Gelsenkirchen a revocat beneficiile de 506 ori, în timp ce Hagen a făcut acest lucru doar de trei ori.

Situație tensionată în Hagen

Situația este deosebit de tensionată în Hagen, unde trăiesc aproximativ 7.000 de imigranți din România și Bulgaria, mulți dintre ei de etnie romă. Mai mult de jumătate dintre aceștia, 55%, depind de ajutorul social. Costurile pentru municipalitate sunt uriașe: doar pentru Hagen, suma anuală se ridică la circa zece milioane de euro, estimează noul primar, Dennis Rehbein (CDU).

Hagen a reținut beneficiile sociale doar de trei ori anul trecut. Primarul orașului Hagen, care a preluat recent funcția, intenționează să folosească această opțiune mai frecvent în viitor. Prin urmare, el solicită UE să impună reglementări mai stricte. 

În prezent, regula UE prevede că oricine lucrează cel puțin 5,5 ore pe săptămână este considerat angajat și are dreptul la beneficii sociale. Această regulă este mult prea mică. Se ridică la doar câteva sute de euro pe lună, ceea ce este suficient pentru a fi considerat angajat. Pur și simplu nu poți trăi cu asta în Germania”, spune el.

Hagen are nevoie și de imigranți care să lucreze, potrivit lui Rehbein: „Dar imigrația țintită în sistemele de asistență socială, care cu siguranță există, este întâmpinată cu o respingere generală. Oamenii sunt strict împotriva ei și chiar și persoanele cu origini migratoare îmi spun că trebuie făcut ceva în această privință. Este nedrept, pentru că unii dintre ei au acumulat mult aici prin propria muncă asiduă, iar acum văd că poate fi mai ușor.”

Retragerea ajutoarelor sociale este posibilă dacă se poate demonstra că activitatea profesională a persoanei nu asigură existența sau contribuie insuficient la întreținerea proprie. În astfel de cazuri, libertatea de circulație a lucrătorilor UE poate fi suspendată de municipalități, conform legislației europene.

Regula UE spune că oricine muncește cel puțin 5,5 ore pe săptămână este considerat angajat și are dreptul la prestații sociale. Primarul Rehbein susține că pragul este mult prea scăzut: „Este suficient doar pentru a fi considerat angajat, dar nu poți trăi din asta în Germania”.

Contează modul în care municipalitățile interpretează regulile

În Hagen, ajutoarele sociale au fost retrase doar de trei ori anul trecut, însă Rehbein intenționează să utilizeze acest instrument mai frecvent. În alte orașe din bazinul Ruhr, această practică este mult mai răspândită: în Dortmund au fost înregistrate 116 cazuri, în Gelsenkirchen 506 cazuri, iar în Duisburg 556 cazuri.

Diferențele nu se datorează doar dimensiunii orașelor, ci și modului în care municipalitățile interpretează regulile. În Gelsenkirchen, biroul pentru imigrări ia decizii mai stricte: persoanele care nu câștigă cel puțin o treime din necesarul de trai sunt excluse din sistem.

Un șef de echipă al biroului pentru imigrări din Gelsenkirchen, care a dorit să rămână anonim, explică: „Aceste venituri nu sunt suficiente pentru a stabili statutul de angajat. Atunci emitem o decizie de pierdere a dreptului de ședere pentru părinți și copii, iar întreaga familie este obligată să părăsească țara.” Instanțele au confirmat în mod repetat legalitatea acestei practici.

Autoritățile subliniază că nu pot acționa pe baza suspiciunilor generale. Verificările se fac doar dacă există informații concrete de la alte instituții, pentru a evita discriminarea și a proteja drepturile imigranților care muncesc și contribuie la societate.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1068256668
Rafinăria sovietică ostatică a geopoliticii europene și motivul pentru care Berlinul nu-și permite să o piardă
Indemnizații și drepturi speciale în România. Foto Getty Images
Indemnizații speciale pentru români: Cine le poate primi și ce drepturi sunt acordate în 2026
miruta pistorius
România și Germania semnează un acord în domeniul apărării. Ce prevede
Ilie Bolojan si Friedrich Merz
Bolojan, după întâlnirea cu Merz, la Berlin: „Am discutat despre creşterea investiţiilor în energie, industrie şi apărare”
Bundeswehr trupe germane nato germania armata
Reactivarea memoriei Germaniei. Cum se pregătește Berlinul pentru o confruntare cu Rusia folosind lecțiile Războiului Rece
Recomandările redacţiei
CI
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat...
relatie relatii ue europa sua america
Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Donald Trump, Vladimir...
valentin lazea
Ce spune economistul șef BNR despre reformele Guvernului Bolojan...
Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
O lovitură strategică dată de Occident flotei ruse scoate la iveală...
Ultimele știri
„Răul este rezistent, nu simte rușine”. Ce șanse sunt ca Stephen Miller, arhitectul represiunii ICE, să fie îndepărtat de la Casa Albă
„Herson este doar începutul”. Scene post-apocaliptice în orașul din Ucraina invadat de roboți zburători. „Nu există scăpare”
România, prima țară care a obţinut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de...
Fanatik.ro
ANI verifică averea deputatului Marilen Pirtea după spargerea unei vile nedeclarate: ”Vă pot confirma”
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de...
Adevărul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu...
Playtech
Ventilatorul pentru calorifer, gadgetul care îți încălzește casa mai repede și reduce factura. Cât costă și...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție...
Newsweek
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN