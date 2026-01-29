Consilierii municipali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă astăzi, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea preţului la călătoriile cu STB, precum şi desfiinţarea a patru instituţii şi dizolvarea unei companii municipale.

Noi tarife la STB

Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa CGMB.



Sunt prevăzute următoarele tarife:

două călătorii - 10 lei,

zece călătorii - 40 de lei,

abonament/24 ore - 14 lei,

abonament/72 ore - 30 de lei,

abonament/7 zile - 45 de lei,

abonament/1 lună - 100 de lei,

abonament redus 50%/1 lună - 50 de lei,

abonament/ 6 luni - 500 de lei,

abonament/12 luni - 900 de lei,

călătorie la tarif special - supra-taxa - 200 de lei.

Audit la STB și Termoenergetica

Consilierii municipali vor dezbate şi un proiect care prevede achiziţionarea de servicii de audit extern în vederea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi Termoenergetica.



Conform referatului de aprobare, ambele entităţi au acumulat datorii foarte mari către furnizori şi către stat, datorii care „grevează bugetele celor două societăţi şi periclitează asigurarea continuităţii” prestării celor două servicii publice.

Instituții închise și o companie dizolvată

Un număr de patru instituţii urmează să îşi înceteze activitatea, iar o companie municipală va fi fi dizolvată. Este vorba despre Centrul Expo Arte, Centrul pentru Seniori, Centrul pentru Tineret, Centrul Cultural Lumina şi Compania Municipală Imobiliara. Cele patru instituţii îşi încetează activitatea şi se desfiinţează ca persoană juridică, iar activitatea şi personalul vor fi transferate la alte instituţii din subordinea municipalităţii.

Alte proiecte pe ordinea de zi a ședinței CGMB

Piața Ilie Ilașcu

Spaţiul public situat la intersecţia Străzii Ion Coravu cu Aleea Pan Halippa şi cu Strada Tony Bulandra urmează să fie denumit Piaţa Ilie Ilaşcu. Proiectul de hotărâre este iniţiat de consilierii municipali de la PMP.

Proiect de regenerare urbană în zona Palatul Parlamentului

Un proiect iniţiat de consilierii municipali USR Nicorel Nicorescu şi Naomi Reniuţ prevede încheierea unui protocol între Municipiul Bucureşti, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat, Academia Română, Metrorex şi Patriarhia Română pentru realizarea în parteneriat a unui proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului - Uranus.



Zona este delimitată de Academia Română, Catedrala Naţională, Palatul Parlamentului, Piaţa Constituţiei şi Parcul Izvor. Protocolul de asociere prevede stabilirea cadrului general de colaborare şi cooperare pentru pregătirea şi realizarea în parteneriat a proiectului de regenerare urbană.

Canditatura Bucureștiului pentru a găzdui Forumul Orașelor

Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdus un proiect în baza căruia Capitala va candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor (Cities Forum) în anul 2027. Potrivit documentului, primarul general va fi împuternicit să depună, în numele Municipiului Bucureşti, dosarul de candidatură pentru desemnarea oraşului drept gazdă a evenimentului.

Scumpirea biletelor pentru Grădina Zoologică, două teatre și un muzeu

Preţul biletului pentru vizitarea Grădinii Zoologice ar urma să crească de la 15 la 20 de lei. De asemenea, vor fi supuse votului proiecte care vizează creşterea tarifelor practicate de Teatrul „Ion Creangă”, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Teatrul „I. C. Nottara”. Pe de altă parte, familiile cu minimum trei copii urmează să beneficieze de o reducere de 50% din preţul integral al biletelor la Teatrul „Ţăndărică”.

Autorizații de taxi

Primăria Capitalei va declanşa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, pentru un număr total de 1.000 de autorizaţii taxi disponibilizate, dintre care 80 vor fi alocate pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilităţi, prevede o altă propunere de pe ordinea de zi.



Anunţul privind declanşarea fiecărei proceduri de atribuire se va pubica pe site-ul PMB. Anunţul privind declanşarea primei proceduri de atribuire se va publica în termen de maxim zece zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Editor : B.E.