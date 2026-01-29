Live TV

O lovitură strategică dată de Occident flotei ruse scoate la iveală slăbiciunea Kremlinului (The Economist)

Data publicării:
Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Din articol
Soarta grea a navelor petroliere din flota fantomă rusă Fără pavilion, fără protecție

Așa-numita flotă fantomă a Rusiei se confruntă cu probleme dificile din cauza sancțiunilor impuse de SUA și Europa. Kremlinul este obligat să cheltuiască din ce în ce mai mult pentru a o menține operațională, ceea ce, pe termen lung, face ca flota de petroliere să devină neprofitabilă, relatează The Economist.

În decembrie 2025, petrolierele flotei fantomă ruse transportau aproximativ 5 milioane de barili de petrol pe zi. Aceasta reprezenta aproximativ 11% din transporturile maritime globale de petrol, iar fiecare al cincilea petrolier din lume făcea parte din flota fantomă.

Cu toate acestea, sancțiunile impuse de SUA și Europa au creat o situație în care petrolierele care transportă peste 80% din producția de petrol a Rusiei nu pot obține certificare internațională, asigurare sau chiar acces la servicii bancare în țările dezvoltate, arată sursa citată.

Pe 21 ianuarie, Uniunea Europeană a interzis importul de produse fabricate din petrol rusesc, iar această măsură a afectat în mod deosebit producătorii din Turcia, India și China, deoarece aceștia prelucrează țițeiul rusesc în produse rafinate.

Viitoarele sancțiuni ale UE vor interzice asiguratorilor europeni să ofere servicii pentru orice nave care transportă petrol din Rusia. Anterior, o excepție permitea asigurarea dacă petrolul era vândut sub limita maximă de preț.

Soarta grea a navelor petroliere din flota fantomă rusă

Tancurile petroliere sancționate se confruntă cu o serie de probleme. Acestea sunt obligate să parcurgă rute mai lungi pentru a evita inspecțiile. De asemenea, trebuie să efectueze transferuri de marfă pe mare mai frecvent pentru a ascunde originea încărcăturii. Porturile și cumpărătorii sunt precauți în ceea ce privește sancțiunile, ceea ce face ca situația să fie deosebit de dificilă pentru petrolul rusesc și iranian.

În ansamblu, potrivit publicației, productivitatea navelor petroliere incluse pe lista neagră a UE a scăzut cu 30%, în timp ce cele incluse pe o listă similară a SUA au înregistrat o scădere a productivității de până la 70%. Acest lucru înseamnă că Rusia are nevoie de mai multe petroliere pentru a transporta aceleași volume. În mod paradoxal, vechile nave negre înregistrează o creștere a valorii de revânzare.

Fără pavilion, fără protecție

Țările occidentale au făcut recent o mișcare strategică care a cauzat probleme grave petrolierelor din flota fantomă a Rusiei: au retras efectiv pavilionul acestor nave.

Dreptul maritim internațional impune ca navele să fie înregistrate și să navigheze sub pavilion național, ceea ce le permite să navigheze și să intre legal în porturi. Dacă o navă este suspectată că nu are pavilion, ea poate fi reținută de orice marină în apele internaționale sau în apele teritoriale.

Pentru a-și proteja navele petroliere de confiscare, Rusia a fost nevoită să le preia sub control direct. De la jumătatea lunii decembrie, 32 de tancuri petroliere sancționate au fost adăugate în registrul maritim al Rusiei. Acest registru este închis, acceptând numai nave care sunt deținute direct de Rusia.

Arborarea pavilionului rus oferă, teoretic, o protecție mai mare, dar scoate aceste nave din umbră. În plus, Kremlinul nu poate proteja toate tancurile sale petroliere cu nave de război și avioane de vânătoare. Aceste nave rămân neasigurate, iar escortele militare sunt extrem de costisitoare, ceea ce pune o presiune și mai mare asupra bugetului Rusiei.

Conform estimărilor, flota fantomă a Rusiei este formată din cel puțin 900 de nave. Majoritatea sunt tancuri petroliere vechi care operează sub pavilion fals, cu proprietari dubioși și înregistrare opacă.

Recent, un grup de 14 țări din UE a emis avertismente către tancurile flotei rusești din Marea Baltică și Marea Nordului. Navele care nu îndeplinesc anumite cerințe vor fi tratate ca fiind fără cetățenie, ceea ce înseamnă că orice navă militară le poate reține.

Statele Unite și Europa au început, de asemenea, să rețină în mod activ tancurile rusești. Cel mai recent, pe 22 ianuarie, marina franceză a reținut un petrolier rus, care face parte din flota și se află sub sancțiuni.

