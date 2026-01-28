România și Germania semnează un acord în domeniul apărării. Ce prevede

Ministrul Apărării Radu Miruță și omologul german Boris Pistorius au semnat, miercuri la Berlin, o Declarație Comună de Intenție care stabilește cadrul cooperării între cele două state în domeniul materialelor de apărare, care vizează suport logistic comun, achiziții bilaterale, co-dezvoltarea de echipamente militare și cercetare în tehnologiile de apărare.

„România a demonstrat deja că este un partener de încredere pentru Germania, iar întâlnirea de astăzi a fost una aplicată. Îi mulțumesc pentru dialogul pe care am agreat că îl continuăm în perioada următoare”, a scris Radu Miruță, miercuri pe Facebook.

Miruță a subliniat că România „nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alții. Poate și trebuie să fie una dintre locomotivele acestui efort european comun”.

El a adăugat că succesul depinde de „seriozitatea cu care transformăm planurile în acțiune și de capacitatea de a identifica segmente comune de interes cu alți parteneri”.

La întrevedere, cei doi oficiali au discutat despre consolidarea securității Flancului Estic al NATO, investiții strategice în apărare și colaborarea în cadrul programului european SAFE.

„Acest program reprezintă o oportunitate uriașă: un tren pe care România nu își poate permite să îl rateze dacă vrea o armată cu echipamente moderne, adaptate noilor realități”, a subliniat ministrul român.

Un moment cheie al vizitei a fost semnarea Declarației Comune de Intenție între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Federal al Apărării din Germania.

Documentul stabilește un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare și vizează patru direcții principale: suport logistic întrunit, achiziții bilaterale de produse și servicii, co-dezvoltarea de echipamente militare, cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor de apărare.

„Avem șansa de a construi un model de cooperare europeană eficient, care aduce beneficii reale atât pentru securitatea națională, cât și pentru industria românească. Este responsabilitatea noastră să o valorificăm la maximum”, a încheiat Miruță.

