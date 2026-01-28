Live TV

România și Germania semnează un acord în domeniul apărării. Ce prevede

Data actualizării: Data publicării:
miruta pistorius
Ministrul Apărării Radu Miruță și omologul său german Boris Pistorius. Foto: Radu Miruță Facebook

Ministrul Apărării Radu Miruță și omologul german Boris Pistorius au semnat, miercuri la Berlin, o Declarație Comună de Intenție care stabilește cadrul cooperării între cele două state în domeniul materialelor de apărare, care vizează suport logistic comun, achiziții bilaterale, co-dezvoltarea de echipamente militare și cercetare în tehnologiile de apărare.

„România a demonstrat deja că este un partener de încredere pentru Germania, iar întâlnirea de astăzi a fost una aplicată. Îi mulțumesc pentru dialogul pe care am agreat că îl continuăm în perioada următoare”, a scris Radu Miruță, miercuri pe Facebook.

Miruță a subliniat că România „nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alții. Poate și trebuie să fie una dintre locomotivele acestui efort european comun”.

El a adăugat că succesul depinde de „seriozitatea cu care transformăm planurile în acțiune și de capacitatea de a identifica segmente comune de interes cu alți parteneri”.

Citește și: Bolojan, conferință comună cu Merz: „Asumarea unui rol mai mare al țărilor europene în bugetele de apărare devine o necesitate”

La întrevedere, cei doi oficiali au discutat despre consolidarea securității Flancului Estic al NATO, investiții strategice în apărare și colaborarea în cadrul programului european SAFE.

„Acest program reprezintă o oportunitate uriașă: un tren pe care România nu își poate permite să îl rateze dacă vrea o armată cu echipamente moderne, adaptate noilor realități”, a subliniat ministrul român.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un moment cheie al vizitei a fost semnarea Declarației Comune de Intenție între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Federal al Apărării din Germania.

Documentul stabilește un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare și vizează patru direcții principale: suport logistic întrunit, achiziții bilaterale de produse și servicii, co-dezvoltarea de echipamente militare, cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor de apărare.

Citește și: Bolojan, după întâlnirea cu Merz, la Berlin: „Am discutat despre creşterea investiţiilor în energie, industrie şi apărare”

„Avem șansa de a construi un model de cooperare europeană eficient, care aduce beneficii reale atât pentru securitatea națională, cât și pentru industria românească. Este responsabilitatea noastră să o valorificăm la maximum”, a încheiat Miruță.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
3
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
5
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan si Friedrich Merz
Bolojan, după întâlnirea cu Merz, la Berlin: „Am discutat despre creşterea investiţiilor în energie, industrie şi apărare”
hnjzshjnhzsr
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Asumarea unui rol mai mare al țărilor europene în bugetele de apărare devine o necesitate”
Bundeswehr trupe germane nato germania armata
Reactivarea memoriei Germaniei. Cum se pregătește Berlinul pentru o confruntare cu Rusia folosind lecțiile Războiului Rece
steagurile germaniei si UE
Germania propune o Uniune Europeană „cu două viteze”. Ce țări au fost invitate la discuții pe această temă
ilie bolojan si radu miruta la o intalnire de lucru
Premierul Bolojan s-a întâlnit la Berlin cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
avocata adriana georgescu selfie
O membră PNL Sector 1 și un fals general SIE, prinși în flagrant cu...
cristian andrei incatusat si flancat de politisti
Psihoterapeutul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate. Acuzații...
petrolier
„Ruşii nu sunt atât de înfricoşători”. Ucraina cere UE să acţioneze...
Ultimele știri
Cseke Attila neagă divergențele în Coaliție pe tema reformei în administraţie. Când va fi adoptată măsura
Cât timp va rămâne Bolojan premier? Răspunsul lui Cseke Attila
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia. Care sunt motivele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Fanatik.ro
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Mașina te poate ucide? Adevărul șocant despre automobilele „inteligente”: greșeala fatală pe care o fac...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Ventilatorul pentru calorifer, gadgetul care îți încălzește casa mai repede și reduce factura. Cât costă și...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN