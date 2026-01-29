Live TV

Rafinăria sovietică ostatică a geopoliticii europene și motivul pentru care Berlinul nu-și permite să o piardă

Data publicării:
profimedia-1068256668
Rafinăria PCK din Schwedt Foto: Profimedia

Într-o întindere de beton la 100 km nord de Berlin, o rafinărie din era sovietică a devenit ostatică a geopoliticii complicate a Europei: Rusia o deține, Germania o administrează, iar sancțiunile SUA ar putea să o închidă în curând, riscând să blocheze aprovizionarea cu combustibil a capitalei germane, scrie Financial Times, într-un articol despre decizia guvernului federal german de revizuire a exproprierii Rosneft.

Aceasta este situația precară a uzinei de prelucrare a petrolului PCK din Schwedt, deținută de Rosneft, care furnizează 90% din benzina, keroseul și combustibilul pentru încălzire către Berlin, aeroportul său și statul înconjurător Brandenburg.

Cu termenul limită de 29 aprilie care se apropie, când expiră scutirea de sancțiuni americane, guvernul poartă discuții cu administrația SUA pentru a obține o altă amânare. Dar, potrivit unor surse FT, s-au reluat și lucrările preliminare privind naționalizarea, ca măsură de ultimă instanță.

„Semnele din partea SUA sunt pozitive [în ceea ce privește prelungirea scutirii], dar nu se știe niciodată cu această administrație”, a spus una dintre surse. „Așadar, exproprierea este din nou luată în considerare.”

Timpul este esențial: cisterne trebuie rezervate cu una sau două luni în avans, iar furnizorii caută acum asigurări că rafinăria își va onora contractele.

Guvernele succesive au evitat până acum exproprierea din teama represaliilor rusești. Dar cabinetul cancelarului Friedrich Merz s-ar putea să nu aibă altă opțiune.

O închidere ar însemna „mii de camioane care ar trebui să facă naveta din Bavaria și din toată țara” pentru a aproviziona Berlinul non-stop, a declarat o altă persoană familiarizată cu problema.

Soarta unei rafinării situate pe conducta de petrol Drujba (Prietenie) subliniază modul în care, la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Germania se confruntă în continuare cu decenii de dependență de energia rusă.

De asemenea, arată cum imprevizibilitatea administrației președintelui american Donald Trump a forțat o regândire la Berlin, unde guvernul evaluează acum măsuri considerate odată prea radicale.

profimedia-1058437644
Rafinăria PCK din Schwedt Foto: Profimedia

În 2022, după ce Europa, SUA și alți aliați au impus un plafon de preț pentru petrolul rusesc, guvernul german a preluat controlul asupra operațiunilor PCK, punându-l sub administrare fiduciară. Însă nu a confiscat acțiunile, care rămân în proporție de 54% în proprietatea Rosneft, în parte din cauza temerii că Moscova ar putea riposta prin naționalizarea întreprinderilor germane din Rusia, inclusiv a retailerului Metro, au declarat oficialii.

De atunci, Berlinul s-a grăbit să caute alternative la țițeiul siberian care a curs timp de șase decenii prin conducta rusă de 4.000 km până la Schwedt.

Însă, în octombrie, în contextul discuțiilor dintre SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina, Washingtonul a impus sancțiuni asupra Rosneft și activelor sale din Europa, aducând rafinăria în pragul falimentului.

Măsura SUA nu a fost coordonată cu Berlinul. Băncile au suspendat tranzacțiile rafinăriei și au încetat să mai proceseze salariile. Guvernul german a obținut în cele din urmă o amânare de șase luni de la autoritățile americane, argumentând că grupul petrolier rus nu deținea controlul efectiv asupra fabricii.

Schwedt, cu o populație de 33.000 de locuitori, s-a bucurat de o renaștere postbelică odată cu construirea rafinăriei în anii 1960, în ceea ce era atunci Republica Democrată Germană, aliniată Uniunii Sovietice.

„Fiecare autobuz, fiecare mașină de poliție, fiecare serviciu de salvare, fiecare avion – toate funcționează cu combustibil PCK”, a declarat Annekathrin Hoppe, primarul social-democrat al orașului. „Această companie trebuie să poată continua să funcționeze.”

Dacă rafinăria ar fi forțată să-și înceteze activitatea, aproximativ 3.000 de camioane ar trebui să facă naveta continuu pentru a evita întreruperile în aprovizionare, a declarat Konstanze Fischer, oftalmolog și fondator al Zukunft Schwedt (Viitorul Schwedt), un grup de rezidenți care susțin fabrica. „Suntem un creuzet de probleme”, a spus ea.

Construită ca simbol al relației strânse dintre Germania de Est și Moscova, fabrica PCK a continuat să prospere după prăbușirea Uniunii Sovietice și reunificarea Germaniei.

Decizia din 2022 de a plasa rafinăria sub supravegherea autorității federale de reglementare a energiei din țară a fost întâmpinată cu neîncredere.

Conducta făcea parte dintr-o „lungă tradiție de prietenie cu Rusia – sensul cuvântului „drujba” în limba rusă”, a declarat Michael Kellner, un deputat verde care, în calitate de ministru adjunct, a fost implicat în luarea deciziei. „Oamenii erau foarte mândri de ea.”

Reinhard Simon, deputat regional din partea Alianței Sahra Wagenknecht (BSW), de stânga și favorabilă Moscovei, a calificat măsura de a înceta utilizarea petrolului rusesc ca fiind „iresponsabilă” și motivată în parte de „demonizarea combustibililor fosili”. „Avem sentimentul că suntem victime colaterale”, a declarat Simon.

Danny Ruthenberg, șeful consiliului de muncă al rafinăriei, a adăugat: „Dacă închizi robinetul, ar fi trebuit să deschizi altul înainte.”

Stabilizarea rafinăriei a fost dificilă, deoarece aceasta era integrată în lanțul de aprovizionare al Rosneft, conceput pentru a prelucra țițeiul din Urali. Aprovizionarea se făcea la un cost redus și permitea PCK să plătească la 45 de zile după livrare, potrivit unei persoane care cunoaște operațiunile.

Compania petrolieră de stat din Kazahstan, KazMunayGas, care este acum principalul furnizor, vinde țiței la un cost mai mare și solicită plata în avans, a spus persoana respectivă. PCK a fost, de asemenea, forțată să caute aprovizionări din porturile poloneze și germane, la un cost mai mare, și să-și adapteze operațiunile la diferite tipuri de țiței.

După o scădere bruscă, utilizarea a fost recent readusă la peste 85% din capacitate, a spus Ruthenberg.

Schwedt
Centrul vechi al orașului Schwedt. Foto: Sascha Nehls via Wikimedia Commons

Guvernul intenționează acum să înlocuiască actuala administrare fiduciară, care trebuie reînnoită de Bundestag la fiecare șase luni, cu un acord juridic permanent, prin corelarea acesteia cu regimul de sancțiuni al UE. Măsura are scopul de a convinge autoritățile americane să acorde o altă amânare, fără a expropria Rosneft.

Un purtător de cuvânt al ministerului economiei și energiei a declarat că exproprierea „nu este în discuție”. Ministerul a luat legătura cu autoritățile americane responsabile de sancțiuni „în legătură cu aprobarea după 29 aprilie”.

Administrarea neobișnuită a uzinei a zădărnicit investiții mari, cum ar fi un plan de 400 de milioane de euro pentru modernizarea unei conducte care leagă Schwedt de portul Rostock sau un proiect de producere a hidrogenului verde.
„Pur și simplu nu este suficient de profitabil”, a spus Ruthenberg.

Rosneft nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Compania a declarat anterior că intenționează să-și vândă participația. Autoritatea de Investiții din Qatar și-a exprimat interesul în 2024, dar s-a retras după ce nu a reușit să ajungă la un acord privind prețul, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Shell, un alt investitor, care deține o participație de 37,5% în PCK, a avut și el dificultăți în a găsi cumpărători pentru acțiunile sale. Surse din interiorul rafinăriei au declarat că KazMunayGas a fost, de asemenea, sondată pentru a o cumpăra.

„Cea mai bună soluție ar fi o companie petrolieră, cu know-how-ul și banii necesari pentru a conduce rafinăria spre viitor. Dar toți actorii globali din domeniul rafinării se retrag din Germania”, a spus Ruthenberg, invocând marjele mici și cota crescândă a vehiculelor electrice.

Ca urmare, rafinăria se degradează încet și își epuizează rezervele de numerar. „Mai aveți probabil un an pentru a încerca o transformare majoră. După aceea, lucrurile ar putea deveni sumbre”, a declarat o sursă din interior. Cel mai probabil rezultat ar fi un plan de salvare din partea guvernului, au adăugat aceștia.

Exproprierea ar comporta riscuri. Rosneft ar putea contesta nivelul compensației financiare și ar putea ataca decizia în instanță. Moscova ar putea, de asemenea, să întrerupă aprovizionarea cu țiței kazah care tranzitează conducta Drujba.
Dar Kellner, fostul ministru adjunct al energiei, a spus că naționalizarea ar permite guvernului german să organizeze o vânzare, în special dacă s-ar ajunge la un acord de pace în Ucraina.

„Îngrijorarea mea este că un investitor american va prelua controlul”, a spus el, „iar profitul va fi împărțit între proprietarii americani și furnizorii ruși, iar factura va fi plătită de șoferii germani”.

Cu toate acestea, în Schwedt, locuitorii încă speră că petrolul rusesc va curge din nou într-o bună zi.

„Sperăm sincer, pentru Ucraina, dar și puțin egoist pentru noi înșine, că se va ajunge la un acord de pace”, a spus Fischer de la Future Schwedt. „Când pacea va reveni la un nivel rezonabil, va trebui să facem din nou comerț cu Rusia”.

