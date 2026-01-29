Indemnizații speciale pentru români: Cine le poate primi și ce drepturi sunt acordate în 2026

Mai mulți români pot beneficia de indemnizații și drepturi speciale în recunoașterea meritelor sau a suferințelor prin care au trecut, fie că au participat la Revoluția din 1989, au fost victime ale persecuțiilor politice sau etnice, veterani de război sau artiști. Aceste beneficii, acordate în baza unor legi cu caracter special, asigură sprijin financiar, facilități medicale și alte avantaje.

În România, pe lângă pensiile standard din sistemul public, există o serie de indemnizații și drepturi stabilite prin legi cu caracter special, care se acordă unor categorii specifice de persoane în baza unor reglementări distincte. Aceste drepturi sunt gestionate și plătite prin casele teritoriale de pensii.

Indemnizații speciale pentru români

Sprijin financiar pentru veterani, invalizi și văduve de război

Persoanele care au participat la război, precum și văduvele acestora, pot primi:

Indemnizații

invalizii de război, beneficiază de indemnizație diferențiată în funcție de gradul de invaliditate;

veteranii de război și văduvele de război beneficiază de indemnizație în cuantum stabilit prin lege;

Spor de participare pe front – care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an.

Rente, în cazul în care veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, drepturi ce se acordă în funcție de tipul decorației.

Facilități suplimentare

12 călătorii dus-întors sau 24 simple pe calea ferată;

Gratuitate la transportul în comun;

Scutire de impozite și taxe locale;

Bilete de tratament gratuite;

Ajutor anual pentru acoperirea unei părți din chirie și utilități.

Beneficiari principali

Invalizi de război;

Văduvele veterani de război/ Văduve de război;

Veterani de război/ Prizonieri de război;

Accidentați de război în afara serviciului ordonat.

Cuantumul indemnizațiilor lunare

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă o indemnizație după cum urmează:

invalizilor de război: 1.950 de lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate;

1.300 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate;

1.170 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate;

veteranilor de război: 780 de lei lunar;

văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit: 780 de lei lunar. (Conform Legii nr. 49/1991)

Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în noiembrie 2025 peste 400.000 de persoane au beneficiat de pensii și indemnizații acordate în baza unor legi speciale. Cea mai numeroasă categorie de beneficiari a fost cea a persoanelor persecutate din motive politice în perioada regimului comunist. Astfel, mai mult de 190.000 de persoane au primit indemnizații acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990.

Informații detaliate privind aceste beneficii pot fi consultate în secțiunea „Statistici” de pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice, unde sunt publicate date relevante despre sistemul public de pensii din România.

Drepturi pentru persoanele persecutate politic după 6 martie 1945 și deportații

Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Categorii de beneficiari

Printre beneficiarei, se află persoana care, după data de 6 martie 1945 a fost persecutată din motive politice, după cum urmează:

a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

a fost internată în spitale de psihiatrie;

a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

a fost strămutată într-o altă localitate;

a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964;

a fost deportată în străinătate după 23 august 1944.

Drepturi acordate

indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice (ani, luni, zile);

indemnizație lunară în sumă fixă, pentru soțul supraviețuitor;

indemnizație lunară în sumă fixă, pentru copil;

indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele, pentru copil;

indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele, pentru copil.

Alte facilități:

asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;

transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere;

un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Sprijin financiar pentru artiști pensionari

Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Categorii de beneficiari

pensionarii sistemului public, beneficiari de pensii de serviciu stabilite și plătite de CNPP, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;

calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora pe bază de adeverinţă.

Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, listă ce cuprinde un număr de 9 uniuni și anume:

Uniunea Scriitorilor din România;

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;

Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Uniunea Teatrală din România;

Uniunea Cineaștilor din România;

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;

Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;

Uniunea Arhitecților din România;

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Drepturi acordate

indemnizație al cărei cuantum reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Indemnizaţia nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

Indemnizații și pensii pentru categoria I.O.V.R.

Pensia IOVR (Invaliditate, Opresiune, Veteran de Război) este un tip de pensie specială în România, reglementată de Legea 49/1999, acordată invalizilor de război, veteranilor de război, văduvelor acestora și urmașilor lor, sumele variind în funcție de gradul de invaliditate și situația specifică.

Categorii de beneficiari

invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate;

văduvele de război;

copiii celor morți sau dispăruți în război;

accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Drepturi acordate

pensie IOVR, în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați, cuantumul drepturilor fiind stabilite prin lege;

văduva de război beneficiază de pensie IOVR în cuantumul stabilit prin lege;

invalizii și accidentații de răzoi, marii mutilați și cei incadrați în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire, cuantumul fiind stabilit prin lege;

acidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați;

Drepturi pentru artiștii interpreți și executanți

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România.

În categoria artiștilor interpreți sau executanți se încadrează:

soliștii și interpreții vocali de: muzică clasică - operă, lied, operetă; muzică ușoară, folk, pop, rock; muzică folclorică;

soliștii instrumentiști și instrumentiștii de: muzică clasică; muzică ușoară; muzică folclorică;

dirijorii de: muzică clasică; muzică ușoară; muzică folclorică;

actorii: de teatru; mânuitori păpuși; de pantomimă; de cinema;

prezentatorii de spectacole;

soliștii de balet și dans, balerinii și dansatorii, coregrafii;

artiștii de circ și cascadorii.

Categorii de beneficiari

artiştii interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950 – 27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate;

artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.

Condiții de acordare a drepturilor

Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

au vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani;

realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizaţiei.

Drepturi pentru persoanele cu stagiu militar în perioada 1950-1961

Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

Categorii de beneficiari

persoanele, cetăţeni români, care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;

soția celui decedat, din categoria celor prevăzuţi de lege, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Drepturi acordate

indemnizaţie lunară, neimpozabilă, într-un cuantum stabilit prin lege, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii;

soția celui decedat beneficiază de indemnizație în cuantum de 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;

Drepturi pentru participanții la Revoluția din 199 și revolta de la Brașov din 1987

Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Categorii de beneficiari şi drepturi

Urmaşii eroilor-martiri, şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;

b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;

c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află;

d) copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani.

Luptătorii răniţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat astfel:

2,00 - pentru marii mutilaţi;

1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

De asemenea:

Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută anterior, şi de o indemnizaţie de îngrijire, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra câştigului salarial mediu brut;

Luptătorii reţinuţi beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată;

Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată;

Persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată;

Soţul al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată.

Urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;

părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;

copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află;

copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani.

Toate indemnizațiile prevăzute de legi cu caracter special sunt actuale și relevante și în 2026, dar cu o condiție importantă: ele se bazează pe legi în vigoare cu modificările și completările ulterioare.

Editor : C.S.