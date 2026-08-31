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Polonia se alătură exercițiilor militare americane de luptă cu drone, bazate pe lecțiile învățate pe câmpul de luptă din Ucraina

Data publicării:
Drone Training On Zaporozhye Front
Antrenament cu drone. Foto: Profimedia
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Din articol
„Lecții” din Ucraina

Polonia devine primul aliat NATO care se alătură unui exercițiu al forțelor speciale americane, adaptat pe baza experienței de pe câmpul de luptă din Ucraina, relatează TVPWorld.

Forțele speciale poloneze participă la exerciții conduse de SUA, axate pe războiul cu drone, în contextul în care Polonia urmărește să-și consolideze capacitățile în cazul unei potențiale confruntări cu Moscova.

Exercițiile, care durează mai multe zile și au început vineri, se desfășoară la Centrul Multinațional Comun de Pregătire (Joint Multinational Readiness Center) din apropierea orașului Hohenfels, din sudul Germaniei, principalul centru de instruire de luptă al Armatei SUA din Europa.

Exercițiul a fost inițial conceput pentru „Beretele Verzi”, forțele speciale ale Armatei SUA, și a fost elaborat pe baza experienței de pe câmpul de luptă a Ucrainei în războiul său cu Rusia.

Este pentru prima dată când un aliat NATO, precum Polonia, participă la acest antrenament.

În timpul exercițiilor, forțele poloneze vor acționa în cadrul unui scenariu în care trebuie să ocolească în secret pozițiile inamice, să parcurgă aproximativ 100 de kilometri prin zona rurală germană controlată de un adversar simulat și să utilizeze o dronă pentru a lovi o țintă importantă, potrivit unui reportaj exclusiv al agenției Associated Press (AP).

Traseul menționat pornește de la Hohenfels spre zona de antrenament Grafenwöhr, un important poligon de antrenament al Armatei SUA și al NATO situat lângă orașul Grafenwöhr din Bavaria, sudul Germaniei.

„Lecții” din Ucraina

Exercițiul este planificat să aibă loc de câteva ori pe an și ar putea include, în cele din urmă, personal militar din majoritatea sau din toate cele 32 de țări membre NATO.

„Folosim lecțiile învățate din Ucraina”, a declarat pentru AP un ofițer al forțelor speciale americane.

„Toate acele consecințe pe care le vedem că Rusia sau Ucraina trebuie să le depășească — facem tot posibilul să le reproducem”, a adăugat el.

Exercițiile au loc pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la o potențială confruntare între Rusia și țările NATO, precum și al întrebărilor privind nivelul angajamentului SUA față de Alianță.

Săptămâna trecută,directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova într-o vizită surpriză. Mai multe surse media au relatat că scopul călătoriei a fost, în parte, acela de a avertiza Rusia să nu atace țările NATO. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat însă că Ratcliffe nu fusese trimis pentru a transmite un avertisment specific.

Între timp, au crescut raportările privind incursiuni inexplicabile ale dronelor pe teritoriul Europei. La începutul acestei luni, două drone au fost observate deasupra unei baze militare germane, iar o dronă care transporta explozibili a fost găsită la un important aeroport german de marfă.

Editor : M.C

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