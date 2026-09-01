Președintele Nicușor Dan a declarat, marți la Palatul Cotroceni, că îi pare rău că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu „o criză politică care a depășit previziunile”. Șeful statului a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.

Declarațiile au fost făcute cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni a șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor institutelor culturale românești, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

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„Îmi pare rău că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit să realizăm rotația în cursul acestei veri. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că speră ca, în relația cu viitorul Guvern, indiferent de componența acestuia, să fie găsită „poziția potrivită” pentru Ministerul Afacerilor Externe.

„Sper ca în relația cu viitorul Guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe, pentru că există chestiune logistice importante amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară și politica externă este, inclusiv din perspectivă economică, o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că partea administrativă a activității Ministerului de Externe trebuie să înregistreze progrese în perioada următoare.

„Deci sper că pe partea administrativă vom avea niște progrese în cursul anului care urmează”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan: România trebuie să își consolideze rolul în formatele de securitate

Nicușor Dan a prezentat principalele direcții ale politicii externe a României, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, organizată la Palatul Cotroceni. Șeful statului a indicat trei obiective: consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din afara granițelor și dezvoltarea diplomației economice.

„Trei obiective în politica externă a României - consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică. Pe unele am progresat mai mult, pe altele mai puțin. Anul acesta va fi mai bun”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește securitatea, președintele a spus că România trebuie să aibă un rol activ în formatele multilaterale din care face parte.

„În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte. Și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, contributor la securitatea Flancului Estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim. Așa cum am spus, o prezență importantă, și aș spune ambițioasă, în formatele multilaterale în care suntem parte”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a enumerat participarea României la mai multe formate și inițiative internaționale.

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„Am avut Summitul B9 la București, cu participarea Secretarului General NATO, cu participarea Statelor Unite, a Ucrainei, și o declarație a Summitului importantă în perspectiva Summitului NATO de la Ankara.

Suntem parte din acest nou format al Flancului Estic în interiorul Uniunii Europene, Formatul Helsinki. Am participat la Board of Peace, participăm în mod activ la Coaliția de Voință.

Acolo, în fiecare din aceste formate, exprimăm punctul de vedere al României pe chestiuni de securitate și suntem activi, așa cum ne dorim să fie și relația partenerilor înspre noi”, a spus președintele.

Parteneriatul cu SUA și amenințările hibride

Președintele a subliniat importanța relației cu Statele Unite și a spus că România își dorește o prezență economică mai importantă a companiilor americane.

„Parteneriatul cu Statele Unite, foarte important pentru România. Aici, în opinia mea, am progresat și ne dorim, dincolo de parteneriatul de securitate, care progresează, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România”, a declarat Nicușor Dan.

„Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componentă de apărare, care se consolideze securitatea pe care ne-o dă participarea în formate multilaterale.

Pe amenințări hibride, atât partea mai cinetică, cât și partea, să-i spunem, cyber și de dezinformare, progrese mai mari sau mai mici, dar aceste chestiuni trebuie să fie parte din preocupările noastre în continuare”, a adăugat el.

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În privința relației cu Uniunea Europeană, Nicușor Dan a evidențiat negocierile privind viitorul buget european și sprijinul pentru extinderea Uniunii.

„În ceea ce privește relația noastră cu Uniunea Europeană, urmează un an important, cu decizii majore care privesc Cadrul Financiar Multianual. Sperăm să avem un buget european în 2028-2034 până la sfârșitul acestui an. Și aici vreau să remarc faptul că România a coordonat declarația comună a grupului «Prietenii Coeziunii», 16 state care acționează împreună, înțelegând că au interese comune în ceea ce privește arhitectura viitorului buget european.

Ne interesează foarte mult procesul de extindere, în special pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina și Balcanii de Vest.

Ne interesează foarte mult arhitectura de securitate în interiorul Uniunii Europene. Și am menționat participarea la acest Format Helsinki. Și ne interesează, de asemenea, să fim contributori în ceea ce privește presiunea hibridă, fenomen în parte nou, în care e important să colaborăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune”, a afirmat președintele.

Sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova

Șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, precum și susținerea pentru o încetare cât mai rapidă a războiului.

„Vecinătatea imediată – evident, susținem, am menționat, Coaliția de Voință. Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta, sprijinim și bilateral, și în formate multilaterale Ucraina, și sprijinim formele de presiune în special economică asupra Rusiei.

Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, fără să ne abatem de la principiul merit-based, și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina a clusterelor de negociere”, a declarat Nicușor Dan.

„Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă și mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice cu Republica Moldova”, a adăugat el.

Nicușor Dan a vorbit și despre importanța strategică a Mării Negre și despre proiectele energetice din regiune.

„Marea Neagră - importantă pentru securitatea României, importantă pentru securitatea Europei, importantă în perspectivă pentru relația economică cu zona Caspică și cu Asia în general, și avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă.

Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate”, a spus președintele.

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România a îndeplinit condițiile tehnice pentru aderarea la OCDE

În discursul său, șeful statului a menționat și obiectivul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Alte formate internaționale. Extrem de importantă aderarea României la OCDE, unde, grație efortului multor oameni, am îndeplinit toate cele 25 grupuri de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare.

Organizația Internațională a Francofoniei, o miză pentru România în perioada imediat următoare. Avem un candidat foarte bun pentru poliția de secretar general și e important ca eforturile noastre diplomatice să meargă în această direcție”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a prezentat apoi situația comunităților românești din afara granițelor, evidențiind evoluțiile în relația cu Ucraina.

„În ceea ce privește relația cu comunitățile românești din afara granițelor, un progres important pe relația cu Ucraina, unde am semnat Parteneriatul Strategic, și cu consecințe pentru minoritatea românească din Ucraina. Ucraina sărbătorește 31 august, începând de anul acesta, ziua Limbii Române, și acele tensiuni sau îngrijorări cu privire la școala în limba română cred că s-au risipit în bună măsură.

E important aici prezența personalului diplomatic în comunitățile românești, în special în țările în care avem comunități mari de români, și e important să optimizăm serviciile consulare, și o să revin la chestiunea asta”, a declarat șeful statului.

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Diplomația economică, o prioritate

În final, Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea unei colaborări mai strânse între companiile românești și diplomația română pentru valorificarea oportunităților de pe piețele externe.

„În ceea ce privește diplomația economică, există oportunități care se deschid odată cu tratatele semnate de Uniunea Europeană în raport cu Mercosur, cu India, Indonezia, Australia și alte piețe importante. Deci pe aceste zone vor exista oportunități și e important să avem un dialog între companiile românești de stat, companiile românești private și diplomația românească, astfel încât să optimizăm atât prezența companiilor românești pe aceste piețe, cât și atragerea de capital în România”, a conchis Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu