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Video Atac rusesc la granița României cu Ucraina: nu se mai poate trece spre Isaccea, punctul vamal de la Orlivka a fost distrus

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the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
Punctul de frontieră de la Isaccea. Foto: Profimedia
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Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere, Orlivka, vama din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Efectele acestei lovituri se văd și în țara noastră, nu se mai poate trece prin acest punct de frontieră. La Isaccea mașinile sunt redirecționate.

Este vorba despre punctul de frontieră Orlivka, care face legătură cu punctul de frontieră Isaccea, atacat cu drone. Trecerea din și spre Ucraina în România este deocamdată suspendată prin acest punct, vama românească este blocată, deocamdată. Se acumulează timpi foarte mari de așteptare.

Punctul de trecere a frontierei Orlivka a fost lovit cu mai multe drone, fiind distrus.  

De altfel, în România a fost emis și un mesaj Ro Alert în cursul nopții de luni spre marți, pentru nordul județului Tulcea, iar MApN a ridicat în aer două avioane și un elicopter.

„În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul «Orlivka», situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare”, a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei.

Punctul de trecere a frontierei este temporar închis, iar formalităţile de trecere a cetăţenilor şi a mijloacelor de transport prin „Orlivka” au fost suspendate temporar.

Mijloacele de transport sunt redirecţionate către alte puncte de trecere a frontierei. Grănicerii îndeamnă ca această informaţie să fie luată în considerare la planificarea traversării frontierei de stat.

Situaţia a fost comunicată părţii române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean.

Atacul din noaptea trecută a provocat cel puțin 12 morți și mai mulți răniți, vizând mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv capitala Kiev.

Președintele ucrainean spune că în fiecare noapte, în ultimul timp, numărul victimelor depinde direct de numărul de sisteme antiaeriene de care dispune Ucraina.

Atacul din cursul nopții din regiunea Odesa a fost imortalizat de utilizatori ai rețelelor de socializare din România.

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Din Isaccea, atacul a fost imoratalizat de utilizatori, fiind evidentă în imaginile surprinse dinspre țara noastră amploarea atacurilor rusești.

Editor : M.C

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