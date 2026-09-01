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Radu Miruță: Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine pentru supravegherea graniței de est

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radar aerian
Radar destinat supravegherii spaţiului aerian al Forțelor Aeriene. Foto: Roaf.ro
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți că Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze, pentru monitorizarea graniței de est. În această zonă sunt semnalate frecvent drone care se apropie și uneori chiar pătrund în spațiul aerian al României.

„Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea și guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze!

Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică. Este un răspuns care mă bucură dupa intalniri în care am cerut, am explicat și am argumentat. Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!”, a scris Radu Miruță marți, într-un mesaj pe Facebook.

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Ministrul interimar al Apărării, care se află în Irlanda, la reuniunea informală a miniștrilor Apărării din UE, a mai spus că România și-a făcut în câteva luni „lecții nefăcute de ani buni”.

„I-am mulțumit personal ministrului Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, din Irlanda, și am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state.

România a dovedit ca este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile. Și da, lecții nefăcute de ani buni, au fost făcute în doar câteva luni”, a mai scris Radu Miruță.

Editor : B.P.

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