Un apropiat al lui Trump se distanţează de proiectul de „vânzare” a Cupei Mondiale. „Dacă știam cum urma să degenereze, nu ne implicam”

Joshua Kushner, principalul investitor al proiectului eşuat de privatizare a Cupei Mondiale şi apropiat al președintelui american Donald Trump, s-a exprimat pentru prima dată cu privire la această controversă. Omul de afaceri american invocă o lipsă de cunoştinţe din partea grupului său de investiţii în ceea ce priveşte mecanismele din lumea fotbalului.

A trecut deja mai mult de o lună de când Gianni Infantino a provocat haos în lumea fotbalului, menţionând proiectul său de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale unor investitori privaţi. De la acest val de proteste, care a dus la abandonarea acestei idei, susţinătorii preşedintelui FIFA sunt din ce în ce mai puţini, relatează News.ro.

Joshua Kushner, fratele ginerelui lui Donald Trump şi principalul investitor al acestui proiect eşuat, a revenit asupra consecinţelor acestei decizii într-un comunicat.

Omul de afaceri american a explicat că grupul său de investiţii, Thrive Capital, nu a reuşit să „aprecieze dimensiunea politică a fotbalului mondial, nici până unde erau dispuşi să meargă unii”.

Apropiatul preşedintelui american ţine să sublinieze că iniţiativa oferea „o investiţie semnificativ mai mare pentru ţările în curs de dezvoltare, cu scopul de a forma talente locale, de a susţine fotbalul amator, de a îmbunătăţi experienţa suporterilor şi, în cele din urmă, de a dezvolta fotbalul peste tot în lume.” El încheie spunând: „Dacă am fi ştiut cum urma să degenereze situaţia, nu ne-am fi implicat.”

UEFA, care pregăteşte o acţiune penală împotriva lui Gianni Infantino, a solicitat tribunalului din New York ca Joshua Kushner să prezinte dovezi privind proiectul întreprins de preşedintele FIFA, potrivit Sky News.

Omul de afaceri nu este vizat de acţiunea pe care doreşte să o iniţieze forul condus de Aleksander Ceferin.

Editor : M.B.