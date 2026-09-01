Viitura devastatoare din Himalaya a provocat moartea a cel puțin 1.003 persoane în Nepal și China, iar peste 4.400 de oameni sunt în continuare dați dispăruți, potrivit autorităților din cele două țări. Operațiunile de salvare continuă în zonele greu accesibile, unde sute de muncitori au rămas blocați în proiecte hidroenergetice.

Autorităţile din cele două ţări nu au încă veşti despre 4.462 de persoane date dispărute, dintre care 3.916 pe teritoriul Nepalului, potrivit autorităţii nepaleze, şi 546 în regiunea Tibet, conform media de stat chineze, transmite AFP preluată de Agerpres.

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Echipele de salvare caută sute de persoane

Pentru a ajunge în zonele îndepărtate afectate, în încercarea de a salva circa 300 de muncitori care sunt în continuare blocaţi, la aproape o săptămână după inundaţiile devastatoare, echipele de salvare nepaleze au construit poduri temporare şi au săpat printre ruinele proiectelor hidroelectrice din Himalaya, relatează Reuters.

În total, aproximativ 600 de persoane au rămas blocate în mai multe centrale hidroelectrice devastate, care au devenit punctul central al operaţiunilor de salvare, în timp ce prim-ministrul Balendra Shah a declarat că peste 11.000 de persoane au fost salvate în întreaga regiune afectată, iar reţelele de energie electrică şi de comunicaţii au fost restabilite în unele zone.

Shah a declarat, într-un mesaj postat în cursul nopţii pe reţelele sociale, că „mii de cetăţeni şi-au pierdut casele, familiile, persoanele dragi şi bunurile”.

„Guvernul înţelege durerea imensă pe care o îndură. Calea de urmat este să îi sprijinim în această suferinţă şi să-i ajutăm să revină la o viaţă normală prin reabilitare”, a precizat premierul.

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Circulaţia a fost restabilită în unul dintre districtele afectate

Echipele de intervenţie au reuşit să restabilească circulaţia pe reţeaua rutieră către Nuwakot, unul dintre districtele cele mai grav afectate, facilitând astfel operaţiunile de salvare şi de distribuire a ajutoarelor, a declarat Shah.

Prăbuşirea unui gheţar a declanşat o avalanşă de gheaţă, pietre şi noroi care a măturat regiunea de frontieră a acestei ţări sărace cu China. Dezastrul reprezintă o provocare uriaşă pentru guvernul nepalez, în funcţie de şase luni.

Oficialul de poliţie Bipin Regmi a declarat că o echipă de căutare a recuperat 24 de cadavre dintr-o casă din satul Betrabati, din districtul Nuwakot.

„Ajungem în zone noi şi recuperăm cadavre”, a afirmat Regmi pentru Reuters.

Ajutoare în valoare de peste 42 de milioane de dolari au ajuns în ţară după dezastru, a spus Shah, iar guvernul se aşteaptă ca aceste contribuţii să crească.

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India şi China sprijină operaţiunile de salvare

Ţările vecine, India şi China, între care este situat Nepalul, au contribuit la eforturile de salvare, inclusiv prin construirea de poduri Bailey, portabile, pentru a ajunge în zonele îndepărtate afectate.

Shah a declarat că, până în prezent, 279 de muncitori au fost salvaţi din proiectele hidroenergetice, unde autorităţile estimau că aproape 1.000 de persoane erau blocate.

Imaginile distribuite de echipele de salvare arătau utilaje care săpau şi îndepărtau noroiul şi pietrele sub lumina reflectoarelor, în cursul nopţii, sub privirile muncitorilor. Soldaţii foloseau lanterne într-o groapă mare pe care o săpaseră pentru a găsi un spaţiu prin care să pătrundă într-un tunel.

Nepalul a înregistrat o explozie a proiectelor hidroenergetice încă de la începutul secolului, pe măsură ce această ţară muntoasă a căutat să profite de resursele sale de apă din Himalaya pentru a remedia penuria cronică de energie electrică la nivel naţional şi pentru a valorifica perspectivele de vânzare a energiei electrice către statul vecin India.

Proiectele hidroenergetice din munţii Nepalului necesită tuneluri pentru a transporta apa prin terenul abrupt, permiţând dezvoltatorilor să exploateze diferenţa mare de altitudine dintre râurile din Himalaya şi centralele electrice pentru a genera energie electrică.

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Premierul nepalez avertizează asupra efectelor schimbărilor climatice

Shah a afirmat că acest eveniment catastrofal a scos în evidenţă riscurile tot mai mari cu care se confruntă regiunea Himalaya.

„Regiunea trebuie, prin urmare, să rămână vigilentă. A sosit momentul să aducem cu fermitate în atenţia comunităţii internaţionale dezastrele cu care ne confruntăm ca urmare a schimbărilor climatice”, a afirmat premierul în postarea sa.

Viitura de săptămâna trecută a fost „cauzată de instabilitatea gheţarilor sub efectele pe termen lung ale încălzirii globale”, a declarat luni postul public de televiziune din China.

Editor : Ana Petrescu