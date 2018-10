Premieră istorică: Marea Britanie are un ministru pentru prevenirea sinuciderii

Premierul de la Londra, Theresa May, a numit un ministru însărcinat cu prevenirea sinuciderii, în cadrul unui efort naţional vizând o reducere a numărului persoanelor care-şi pun capăt zilelor, relatează The Associated Press, citată de News.ro.

Jackie Doyle-Price, numită de premierul Theresa May în funcția de ministru pentru prevenirea sinuciderii.

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a numit-o pe Jackie Doyle-Price în acest post nou, în contextul în care reprezentanţi din 50 de ţări participau miercuri, la Londra, la un summit pe tema sănătăţii mentale. Ea a promis de asemnea să aloce suma de 1,8 milioane de lire sterline (2,4 milioane de dolari) pentru a permite asociaţiei de caritate Samaritans să continue să ofere gratis consiliere telefonică. Aproximativ 4.500 de persoane se sinucid anual în Anglia. Campaign Against Living Miserably (CALM) - al cărei obiectiv este prevenirea sinuciderii în rândul bărbaţilor - a salutat această numire drept „revoluţionară”. Această iniţiativă contribuie la „aducerea în atenţie a sinuciderii şi a efectelor sale devastatoare, destigmatizarea problemei şi continuarea consolidării susţinerii tuturor celor afectaţi în Regatul Unit”, a apreciat CEO-ul CALM Simon Gunning.

Etichete:

,

,

,