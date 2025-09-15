Ambasada Federației Ruse la București respinge acuzațiile privind drona rusească pătrunsă în spațiul aerian românesc. Ambasadorul rus a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian, la trei zile de la convocarea sa după incidentul din Polonia. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Rusia afirmă că drona a fost „un obiect zburător neidentificat” și susține că incidentul a reprezentat de fapt „o provocare a Kievului”. De partea cealaltă, Ministerul român al Apărării a precizat că obiectul care a intrat neautorizat sâmbătă în spațiul aerian românesc a fost o dronă rusească Geran și a calificat actul ca fiind o „acțiune iresponsabilă a Federației Ruse”.

Ambasada rusă a respins protestul român ca fiind „nefondat și nejustificat” legat de drona rusească, pe care o numește „un alt obiect zburător neidentificat (OZN)” și a declarat că toate circumstanțele sugerează că incidentul ar fi fost, de fapt, o provocare intenționată a regimului de la Kiev.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite «protestul ferm» al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat. Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”, comunică ambasada rusă, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

MApN a identificat obiectul ca fiind dronă rusă Geran

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția Forțelor Aeriene Române. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute.

Drona a fost identificată de MApN ca fiind una rusească, de tip Geran.

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a precizat MApN duminică, într-un comunicat.

Piloții au fost autorizați să doboare ținta, dar au decis să nu deschidă focul, evaluând riscurile colaterale. În sprijinul României, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei au monitorizat zona până la ora 21:30.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că decizia de a nu distruge drona a fost una de responsabilitate profesională. El a precizat că România are cadrul legal necesar pentru a doborî dronele fără pilot prin Legea nr. 73/2025 și un ordin de ministru care permite comandantului desemnat al Comandamentului Forțelor Întrunite să ia această decizie. Totuși, pentru avioanele cu pilot care intră ilegal, normele legale complete se află încă pe masa CSAT pentru aprobare.

Pe de altă parte, fostul președinte Traian Băsescu a criticat MApN că nu a doborât „o tiriplice de dronă”, pentru care a ridicat în aer patru avioane de vânătoare și a spus că acest lucru denotă „neputință”.

Întrebat de jurnalista Digi24 Liliana Ruse, cum consideră că a gestionat Bucureștiul incidentul cu drona rusească pătrunsă pe teritoriul României, Traian Băsescu a afirmat că autoritățile au dovedit „neputință”. „Deci, Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spațiul aerian al României, noi ridicăm avioane F-16 și spre sfârșitul misiunii vin să ne înlocuiască și alte două Eurofighter germane, pentru o tiriplice de dronă, care trebuia doborâtă în primele minute după ce intrat în spațiul aerian al României, pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă”, a spus acesta.

Raportul MApN califică incidentul drept „acțiuni iresponsabile ale Federației Ruse” și o „provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”. Ministerul a menționat că România rămâne ferm angajată în protejarea spațiului aerian național și în colaborarea cu NATO și aliații europeni pentru descurajarea unor incidente similare.

Partenerii României au condamnat provocarea

Președintele Comisiei Europene Ursula Von der Leyen a transmis, duminică, pe platforma X că pătrunderea aeronavelor rusești în spațiul aerian românesc reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Uniunii Europene.

Ea a precizat că Bruxelles-ul cooperează îndeaproape cu autoritățile de la București și cu toate statele membre pentru consolidarea protecției teritoriului UE.

Mesajul oficialului european s-a încheiat în limba română, prin declarația: „Suntem solidari cu România”.

MAE a solicitat părții ruse să ia măsuri pentru a preveni astfel de incidente în viitor și a reafirmat că România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE.

Aceasta este a doua convocare a ambasadorului rus Vladimir Lipaev în ultimele zile, după ce pe 12 septembrie i-a fost comunicată poziția oficială a României în legătură cu incidentele similare produse în Polonia.

Editor : M.C