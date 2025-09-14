Ce mesaj i-a transmis Oana Țoiu ambasadorului Rusiei, convocat la MAE după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu i-a transmis, duminică, ambasadorului Rusiei la București Vladimir Lipaev, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian al țării noastre, că este un „act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”. MAE a cerut părții ruse „să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian” al statului nostru.

Oana Țoiu a anunțat, la Digi24, că a fost convocat la MAE ambasadorul rus, fiind a doua convocare acestuia la sediul MAE.

El a fost chemat și pe 12 septembrie, pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.

„Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale”, arată comunicatul de presă al MAE.

MAE a solicitat părții ruse „să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României”.

„România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE”, a conchis sursa citată.

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat duminică, la Digi24, că piloții avioanelor de vânătoare F-16 au avut aprobarea de a doborî drona rusă care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României, dar, după ce au evaluat „riscurile colaterale”, au decis să nu deschidă focul.

