Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images
MApN: Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute „Ultima soluție - nimicirea aeronavei”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat duminică, la Digi24, că piloții avioanelor de vânătoare F-16 au avut aprobarea de a doborî drona rusă care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României, dar, după ce au evaluat „riscurile colaterale”, au decis să nu deschidă focul. El consideră acest incident o provocare din partea Rusiei și spune că România va avea un răspuns diplomatic, prin convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe.

„Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta”, a declarat Ionuț Moșteanu duminică, la Digi24, adăugând că România are cadru legal pentru acest lucru.

„Când au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a mai spus el.

Ministrul a precizat că avioanele F-16 zburau deasupra dronei și că un proiectil de 20 mm de pe mitraliera cu care este echipat avionul F-16 zboară circa 5 kilometri.

„Am încredere în decizia piloților”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

Totodată, el a mai precizat că, în opinia lui, acest incident a fost o provocare din partea Rusiei și a spus că România va da un răspuns diplomatic, prin convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe.

MApN: Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute

Și Ministerul Apărării a dat un comunicat în care arată că drona rusească a stat circa 50 de minute în spațiul aerian al României și a fost interceptată de avioane F-16.

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.

Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.

Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.

Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.

Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare”, se arată în comunicatul MApN.

„Ultima soluție - nimicirea aeronavei”

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18, mai precizează comunicatul MApN:

„Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

În baza aceleiași legi, ministrul apărării naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații, potrivit sursei citate.

