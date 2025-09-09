Live TV

Biserica rusă vrea revenirea la zeciuială: 10% din venit pentru că oamenii vor să „crească floricelele, să ardă lumânărelele”

preot
Patriarhul Kirill, alături de președintele rus Vladimir Putin. Foto: X

Părintele Serghei Kulpinov, starețul bisericii din Irkutsk dedicată icoanei Maicii Domnului din Kazan, a propus introducerea zeciuielii pentru ruși, pentru a strânge fonduri pentru întreținerea bisericilor și a stareților.

Un clip cu declarația protopopului a fost publicat pe canalul Telegram al bisericii. În acesta, domnul Kulpinov spune că „atunci când trebuie să vină la Dumnezeu”, oamenii vor „să fie confortabil, frumos, entuziast, să crească floricele, să ardă lumânărele”.

„De unde vine toate acestea? De la stat? Nu, statul nu participă. Cine participă, cine? Și asta nu au spus preoții. Nu biserica, ci Dumnezeu a spus. El a spus: „Trebuie să aduci în casa mea a zecea parte din tot venitul tău, pentru a întreține casa mea, aceste ziduri. Pentru ca tu să poți veni la mine, pentru ca slujitorii mei să poată trăi”, a spus prelatul, transmite komersant. 

El a mai declarat că preoții vor trebui să lucreze șase zile pe săptămână dacă enoriașii nu vor întreține bisericile. „Ei bine, atunci nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie. Atunci nu mă deranjați toată săptămâna, mă voi angaja, dar când veți avea nevoie de ceva urgent, vă voi spune: „Stop, sâmbătă-duminică seara”. Vreți toți asta?”, spune el în videoclip.

În același timp, publicația „Podem” a declarat în templul Icoanei Maicii Domnului din Kazan că protopopul este prezent în biserica sa doar în weekend. „El vine sâmbătă seara sau duminică dimineața, când are loc slujba. Vine aici, dar... nu prea des”, au spus cei din lăcaș.

