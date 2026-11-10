Putin cere poliției să caute mai activ „infracțiunile” comise de ruși pe internet

Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să-și intensifice eforturile în ceea ce privește depistarea infracțiunilor pe internet. Acest lucru a fost afirmat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, într-un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei angajaților Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit lui Putin, chiar cetățenii ruși doresc o intensificare a controlului poliției asupra spațiului cibernetic. Aceștia „se așteaptă ca organele de ordine să combată mai eficient criminalitatea, inclusiv traficul ilegal de droguri și infracțiunile cibernetice, și să consolideze ordinea publică”, a precizat președintele.

„Aveți la dispoziție resurse tehnice, operative, analitice și organizaționale semnificative. În ultimii ani, s-a extins sfera competențelor dumneavoastră, inclusiv în activitatea operativă și de cercetare, precum și în domeniul procedural”, a reamintit Putin.

El a adăugat că poliția este „una dintre verigile cheie” ale puterii de stat ruse, iar angajații acesteia, printre altele, „apără suveranitatea țării”.

Conform datelor „OVD-Info”, de la începutul războiului, forțele de ordine ruse au deschis 2.388 de dosare pentru „extremism” și 1.403 dosare „antirăzboi”, inclusiv dosare privind declarații pe internet calificate drept „știri false despre armată”. Alte 253 de dosare au fost deschise împotriva „agenților străini”, al căror registru a ajuns la 1.200 de persoane.

Începând din vară, în Rusia este în vigoare o lege privind răspunderea administrativă pentru căutarea de materiale extremiste pe internet. Aceasta prevede amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de ruble, iar utilizarea unui VPN constituie o circumstanță agravantă.

Începând cu anul viitor, legislația privind cenzura ar putea fi din nou înăsprită, iar comentariile de pe internet vor fi considerate o infracțiune „gravă”. Proiectul de modificare a Codului Penal a fost prezentat în octombrie de către guvern în Duma. Documentul prevede înăsprirea răspunderii penale — până la 4 ani de închisoare — pentru „incitarea la tulburări în masă”, „justificarea terorismului” și violența împotriva reprezentanților autorităților. Pentru aceleași fapte „comise prin intermediul internetului sau al mass-media”, se preconizează introducerea unei noi părți a articolului (3.1), prevăzând pedepse cu închisoarea de 6 ani.

În prezent, aceste fapte sunt considerate infracțiuni de gravitate redusă. Cu o pedeapsă maximă de 4 ani, dispoziția principală a articolului 212 din Codul Penal al Federației Ruse va trece în categoria infracțiunilor de gravitate medie, iar îndemnurile pe internet, sancționate cu până la 6 ani, vor intra în categoria infracțiunilor grave.

Tendința autorităților ruse de a introduce și de a înăspri pedepsele pentru „cuvinte” se manifestă de 15 ani, constată Evgheni Smirnov, jurist al proiectului de apărare a drepturilor omului „Primul Departament”. Potrivit acestuia, modificările legislative fac ca tot mai multe subiecte să devină periculoase pentru dezbatere: de la evenimente calificate drept terorism până la acțiunile autorităților ruse și ale armatei.

Editor : A.R.