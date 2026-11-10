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Exclusiv „Elementul surprinzător” la negocierile din Abu Dhabi. Comandor (r) Mateiu: „Ideea americanilor e naivă”

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Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
Foto: Profimedia
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O nouă rundă de negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, între reprezentanți ai SUA, Rusiei și Ucrainei, a început la Abu Dhabi. Comandorul în rezervă Sandu-Valentin Mateiu a spus la Digi24 că este surprinzătoare prezența generalului Alexus Grynkewich, Comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, în delegația SUA. Acest lucru ridică întrebarea dacă rușii încearcă să lege problema ucraineană de securitatea europeană în ansamblu, a spus expertul.

Situația este destul de complicată ca să putem face predicții în lipsa informațiilor. Mai întâi, un element esențial: delegațiile au căpătat o anumită consistență. Dacă la ruși apărea Medinski (Vladimir Medinski, consilier prezidențial rus, n.r.), care este doar un fel de politruc, activist cultural, care încearcă să îi demonstreze lui Putin și ucrainenilor că ucrainenii nu sunt ucraineni, ci sunt ruși. Însă apar acolo două piese grele. Apare Riabkov (Serghei Riabkov, viceministru rus de externe, n.r.), care este unul dintre diplomații de bază ai Rusiei și, mai ales, apare Igor Kostiukov, care este șeful GRU”, a spus Mateiu.

„De asemenea, elementul care este surprinzător este apariția SACEUR, generalul Grynkewich, în delegația americană. De aici vor fi multe întrebări legate de în ce măsură la Abu Dhabi rușii încearcă să lege problema ucraineană de securitatea europeană în ansamblu.

Știm că Donald Trump este cel care a relansat aceste negocieri după întâlnirea cu Kirill Dimitriev (emisar special al lui Putin, n.r.). Și asta vine în ansamblul celor doi diplomați din cercul familial al președintelui Trump, Kushner (Jared Kushner, ginerele lui Trump, n.r.) și Steve Witkoff (emisar special al lui Trump, n.r.). Ideea americană că s-ar putea modifica frontierele, mai degrabă granițele Donețk și Lugansk, este naivă. Nu cred că Putin poate accepta faptul că se modifică harta și astfel el cucerește ceea ce nu a putut cuceri armata sa. Nu, Putin vrea Luganskul și Donețkul să îi fie date ca precondiție pentru negocieri”, a adăugat Mateiu.

„Iar după aceea trecem la problema principală, garanțiile de securitate. Ucrainenii vor garanții de securitate legate de europeni, Statele Unite, fără limitări asupra armatei lor și fără limitări financiare, ajutor din partea Occidentului. Iar rușii nu acceptă în niciun caz asemenea situații, vor reducerea efectivelor ucrainene, fără ajutor occidental”, a mai spus el.

Editor : M.B.

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