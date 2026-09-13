Live TV

„Revoluția androizilor”: Cum a ajuns un elev care a picat examenele la limba engleză să domine acum industria roboților umanoizi

Data actualizării: Data publicării:
Wang Xingxing, fondatorul Unitree / roboți umanoizi
Videoclipurile cu roboții Unitree care dansează și participă la evenimente de arte marțiale au devenit virale în toată lumea. Colaj foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De la visul de a deveni cercetător la ambiția de a conduce o mare companie de tehnologie Videoclipuri virale cu roboți care dansează și fac mișcări de kung fu Doar o mică parte din roboții umanoizi au o utilitate practică

Fondatorul Unitree, Wang Xingxing, care construia cândva motoare în miniatură într-un orășel de provincie din China, a ajuns să vândă mai mulți androizi decât oricine altcineva din întreaga lume. Compania sa a devenit faimoasă pentru roboții umanoizi pe care îi produce și care pot fi văzuți dansând și făcând mișcări de kung fu în videoclipuri ajunse virale pe internet. Unitree și-a făcut recent debutul la bursa de valori din Shanghai într-un mod spectaculos, acțiunile sale crescând cu 460% în prima zi de tranzacționare, relatează El Pais.

Unitree, cunoscut oficial drept Yushu Technology, a fost cel mai mare producător de roboți umanoizi în 2025, însă produce și brațe robotice, senzori și alte echipamente. A vândut peste 5.500 de roboți bipezi anul trecut, generând venituri de aproximativ 215 milioane de euro și un profit de 36 de milioane de euro.

Debutul pe piața bursieră nu a fost o mare realizare doar pentru compania lui Wang, ci și un moment de referință pentru China și ambiția Beijingului de a-și asigura poziția de lider în industria tehnologiei.

Wang își conduce afacerea într-un mod similar cu felul în care construiește roboți: pragmatic și rațional. Stereotipul copilului minune sau al studentului de nota 10 nu se potrivește în cazul lui Wang.

De fapt, Wang s-ar putea să fi devenit un inginer de succes și un miliardar nu datorită sistemului educațional al Chinei, cunoscut pentru cât de rigid și exigent este, ci în ciuda acestui sistem. „Sistemul educațional m-a constrâns de la o vârsta foarte fragedă și nu am simțit niciodată că realizam ceva măreț”, a spus el pentru publicația chineză LatePost.

SHIJIAZHUANG, CHINA - OCTOBER 17: Humanoid robots compete during a soccer game of China Robot Competition and 2025 Robot
Unitree, cunoscut oficial drept Yushu Technology, a fost cel mai mare producător de roboți umanoizi în 2025. Foto: Profimedia Images

De la visul de a deveni cercetător la ambiția de a conduce o mare companie de tehnologie

Născut în Yuyao, provincia Zhejiang, în 1990, Wang a devenit foarte devreme interesat de știință și tehnologie. Odată ce a împlinit 10 ani, el era deja fascinat de documentarele străine despre aviație și inginerie aerospațială. În unul dintre ele, Wang a descoperit primele experimente cu roboți ale viitorului fondator al Boston Dynamics.

Wang a început de mic să construiască dispozitive mecanice și electronice. Inițial, el visa să devină cercetător, dar un coleg l-a încurajat să își propună un obiectiv și mai ambițios: în loc să se ocupe el de cercetare, ar putea fonda o companie și ar putea angaja alți cercetători care să facă această muncă.

În gimnaziu, Wang a construit un motor cu reacție în miniatură. La liceu, a făcut experimente cu baterii auto-reîncărcabile și a fost aproape să facă intoxicație cu clor lucrând la unul dintre proiectele sale.

Notele pe care le-a obținut la școală nu reflectau deloc potențialul său, în special în cazul cursurilor de care nu era deloc interesat. „Am picat la engleză când eram mic și am luat notă de trecere doar de trei ori în cei trei ani de liceu”, a povestit Wang.

La orele care îl interesau, Wang era mereu printre cei mai buni elevi din clasă. Înainte de universitate, el se simțea inferior elevilor care terminaseră școli mai prestigioase, dar, într-un final, a început să nu-i mai pese de această comparație.

Wang a absolvit cursul de inginerie mecatronică la Universitatea de Știință și Tehnologie din Zhejiang. Din cauza problemelor pe care le avea cu limba engleză, Wang nu a obținut scorul necesar pentru a urma cursurile de master în inginerie la prestigioasa Universitate din Zhejiang, astfel că s-a înscris la Universitatea din Shanghai, unde cerințele nu erau așa stricte.

Chancellor Merz visits China
Inițial, Wang nu a vrut să intre pe piața roboților umanoizi întrucât sectorul era încă la început și cererea pentru androizi era aproape inexistentă. Foto: Profimedia Images

Aici, Wang a creat XDog, un robot patruped care folosea actuatoare electrice mult mai ieftine decât sistemele hidraulice utilizate la acea vreme. Proiectul i-a adus premiul al doilea într-o competiție națională de antreprenoriat.

Cu toate că își dorea în continuare să fondeze o companie, Wang a simțit că nu avea sprijinul necesar. „Simțeam că abilitățile mele personale, rețeaua și situația financiară nu se ridicau la nivelul necesar.”

Videoclipuri virale cu roboți care dansează și fac mișcări de kung fu

Wang s-a alăturat companiei DJI, care produce drone; după doar câteva luni, un videoclip cu câinele său robotic a atras atenția presei, a utilizatorilor de rețele sociale și a unor potențiali investitori.

În 2016, Wang a fondat Unitree, iar anul următor el a dezvăluit primul său produs comercial – Laikago – o versiune îmbunătățită a XDog.

Inițial, Wang nu a vrut să intre pe piața roboților umanoizi întrucât sectorul era încă la început și cererea pentru androizi era aproape inexistentă.

Interesul pentru mașinăriile cu aspect uman a explodat mulțumită entuziasmului lui Elon Musk pentru această tehnologie și a progreselor rapide realizate în domeniul inteligenței artificiale, potrivit lui Wang.

În 2023, o echipă de trei persoane de la Unitree a început să lucreze la transformarea robotului patruped al companiei într-o mașinărie bipedă. În luna august a acelui an, compania a dezvăluit robotul umanoid H1.

Videoclipurile cu roboții Unitree care dansează împreună cu oamenii și participă la evenimente de arte marțiale au devenit virale în toată lumea. Până acum, însă, ascensiunea acestor roboți a rămas mai mult un fenomen social decât o adevărată revoluție industrială.

China: Tesla Humanoid Robot at 2024 WAIC in Shanghai
Interesul pentru mașinăriile cu aspect uman a explodat mulțumită entuziasmului lui Elon Musk pentru această tehnologie și a progreselor rapide realizate în domeniul inteligenței artificiale, potrivit lui Wang. Foto: Profimedia Images

Doar o mică parte din roboții umanoizi au o utilitate practică

Utilitatea și capacitățile lor rămân limitate, foarte puțini androizi fiind folosiți într-un mod productiv. Cel puțin trei sferturi din roboții vânduți de Unitree sunt cumpărați de universități, dezvoltatori independenți și instituții de cercetare. Doar 17% dintre ei ajung în spații comerciale și 9% în medii industriale.

Roboții Unitree pot executa acrobații ce par imposibile și mișcări de dans precise, iar unii dintre ei au putut chiar să bată recordul lui Usain Bolt în proba de 100 de metri de la atletism, cu toate că au nevoie de o saltea de siguranță de care să se lovească pentru a se opri după ce trec linia de sosire.

Deși excelează la executarea unor mișcări atent plănuite în medii controlate, roboții umanoizi nu se descurcă prea bine la sarcinile simple pe care ar trebui să le desfășoare în lumea reală.

„Momentul ChatGPT” pentru roboții umanoizi, care ar putea transforma industria, nu se va întâmpla decât peste cel puțin doi sau trei ani, în cel mai optimist scenariu, a spus Wang anul trecut la Conferința Mondială de Robotică de la Beijing.

În cel mai rău caz, ar mai putea dura 10 ani până la revoluția androizilor. „Nu se va întâmpla peste noapte”, a spus Wang pentru revista Time.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
2
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
nazare nunta miri
3
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner
Digi Sport
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CHINA XI JINPING NEW YEAR MESSAGE (CN)
China a propus crearea unei „zone open source AI” în cadrul BRICS
Imagini satelit
Iranul a utilizat imagini din satelit oferite de China pentru a ucide soldați americani în Iordania (WSJ)
concurenți dintr-un reality show din China
Reality-show-ul foarte popular din China, unde marele premiu este un loc de muncă. Concurenții au absolvit facultăți de prestigiu
Xi Jinping / Donald Trump / Vladimir Putin
Cum să supraviețuiești într-o lume fără reguli. Un ghid pentru o călătorie mai lină prin „paradisul gangsterilor”, noua ordine mondială
AI Facial Recognition On CCTV Camera Surveillance Screen
Spionajul intră în era AI. Cum folosesc guvernele Claude pentru a automatiza operațiunile de supraveghere
Recomandările redacţiei
Soldați ruși trag cu tunul
Rusia a pierdut 1,5 milioane de soldați în războiul din Ucraina. „O...
nazare nunta
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu...
soldat rus militar rus rusia
Cum arată războiul lui Putin prin ochii militarilor ruși: abuzuri...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stânga), președintele Consiliului European, Antonio Costa (dreapta), și prim-ministrul Canadei, Mark Carney (centru)
Canada vrea o apropiere fără precedent de UE. Care este planul lui...
Ultimele știri
Cum putem găsi bilete de avion mai ieftine și care sunt zilele în care avem cele mai mari șanse să prindem prețuri bune
Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac reamenajat, e despre calitatea vieţii oamenilor
Doi copii dați dispăruți au fost salvați de un câine. Unde i-a găsit patrupedul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
ULTIMA postare a Mădălinei Apostol. Ce a publicat cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Karlo Muhar, titular în FCSB – Petrolul! Decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Drăguş
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră la Rapid: „Vom rezilia contractul!”
Adevărul
Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano
Pro FM
Katy Perry, apariție discretă cu fiica ei după despărțirea de Orlando Bloom. Daisy Dove a împlinit recent 6...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Freeman, la 55 de ani. De la „Hobbitul” și „Sherlock” la povestea discretă de iubire cu o femeie cu 23...
Adevarul
Cursa infernală care a schimbat istoria unei națiuni. Aventura fascinantă a doi războinici și a unui copil...
Newsweek
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Cafea cu particule nesănătoase. De ce sunt periculoase paharele de unică folosință
Digi Animal World
Migrația păsărilor, în pericol din cauza vremii extreme. Ce se întâmplă cu berzele și pelicanii
Film Now
Dakota Johnson, magnet de priviri la New York. Atitudine seducătoare, ochi albaștri și o rochie șic cu...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță