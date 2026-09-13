„Revoluția androizilor”: Cum a ajuns un elev care a picat examenele la limba engleză să domine acum industria roboților umanoizi

Fondatorul Unitree, Wang Xingxing, care construia cândva motoare în miniatură într-un orășel de provincie din China, a ajuns să vândă mai mulți androizi decât oricine altcineva din întreaga lume. Compania sa a devenit faimoasă pentru roboții umanoizi pe care îi produce și care pot fi văzuți dansând și făcând mișcări de kung fu în videoclipuri ajunse virale pe internet. Unitree și-a făcut recent debutul la bursa de valori din Shanghai într-un mod spectaculos, acțiunile sale crescând cu 460% în prima zi de tranzacționare, relatează El Pais.

Unitree, cunoscut oficial drept Yushu Technology, a fost cel mai mare producător de roboți umanoizi în 2025, însă produce și brațe robotice, senzori și alte echipamente. A vândut peste 5.500 de roboți bipezi anul trecut, generând venituri de aproximativ 215 milioane de euro și un profit de 36 de milioane de euro.

Debutul pe piața bursieră nu a fost o mare realizare doar pentru compania lui Wang, ci și un moment de referință pentru China și ambiția Beijingului de a-și asigura poziția de lider în industria tehnologiei.

Wang își conduce afacerea într-un mod similar cu felul în care construiește roboți: pragmatic și rațional. Stereotipul copilului minune sau al studentului de nota 10 nu se potrivește în cazul lui Wang.

De fapt, Wang s-ar putea să fi devenit un inginer de succes și un miliardar nu datorită sistemului educațional al Chinei, cunoscut pentru cât de rigid și exigent este, ci în ciuda acestui sistem. „Sistemul educațional m-a constrâns de la o vârsta foarte fragedă și nu am simțit niciodată că realizam ceva măreț”, a spus el pentru publicația chineză LatePost.

Unitree, cunoscut oficial drept Yushu Technology, a fost cel mai mare producător de roboți umanoizi în 2025. Foto: Profimedia Images

De la visul de a deveni cercetător la ambiția de a conduce o mare companie de tehnologie

Născut în Yuyao, provincia Zhejiang, în 1990, Wang a devenit foarte devreme interesat de știință și tehnologie. Odată ce a împlinit 10 ani, el era deja fascinat de documentarele străine despre aviație și inginerie aerospațială. În unul dintre ele, Wang a descoperit primele experimente cu roboți ale viitorului fondator al Boston Dynamics.

Wang a început de mic să construiască dispozitive mecanice și electronice. Inițial, el visa să devină cercetător, dar un coleg l-a încurajat să își propună un obiectiv și mai ambițios: în loc să se ocupe el de cercetare, ar putea fonda o companie și ar putea angaja alți cercetători care să facă această muncă.

În gimnaziu, Wang a construit un motor cu reacție în miniatură. La liceu, a făcut experimente cu baterii auto-reîncărcabile și a fost aproape să facă intoxicație cu clor lucrând la unul dintre proiectele sale.

Notele pe care le-a obținut la școală nu reflectau deloc potențialul său, în special în cazul cursurilor de care nu era deloc interesat. „Am picat la engleză când eram mic și am luat notă de trecere doar de trei ori în cei trei ani de liceu”, a povestit Wang.

La orele care îl interesau, Wang era mereu printre cei mai buni elevi din clasă. Înainte de universitate, el se simțea inferior elevilor care terminaseră școli mai prestigioase, dar, într-un final, a început să nu-i mai pese de această comparație.

Wang a absolvit cursul de inginerie mecatronică la Universitatea de Știință și Tehnologie din Zhejiang. Din cauza problemelor pe care le avea cu limba engleză, Wang nu a obținut scorul necesar pentru a urma cursurile de master în inginerie la prestigioasa Universitate din Zhejiang, astfel că s-a înscris la Universitatea din Shanghai, unde cerințele nu erau așa stricte.

Inițial, Wang nu a vrut să intre pe piața roboților umanoizi întrucât sectorul era încă la început și cererea pentru androizi era aproape inexistentă. Foto: Profimedia Images

Aici, Wang a creat XDog, un robot patruped care folosea actuatoare electrice mult mai ieftine decât sistemele hidraulice utilizate la acea vreme. Proiectul i-a adus premiul al doilea într-o competiție națională de antreprenoriat.

Cu toate că își dorea în continuare să fondeze o companie, Wang a simțit că nu avea sprijinul necesar. „Simțeam că abilitățile mele personale, rețeaua și situația financiară nu se ridicau la nivelul necesar.”

Videoclipuri virale cu roboți care dansează și fac mișcări de kung fu

Wang s-a alăturat companiei DJI, care produce drone; după doar câteva luni, un videoclip cu câinele său robotic a atras atenția presei, a utilizatorilor de rețele sociale și a unor potențiali investitori.

În 2016, Wang a fondat Unitree, iar anul următor el a dezvăluit primul său produs comercial – Laikago – o versiune îmbunătățită a XDog.

Inițial, Wang nu a vrut să intre pe piața roboților umanoizi întrucât sectorul era încă la început și cererea pentru androizi era aproape inexistentă.

Interesul pentru mașinăriile cu aspect uman a explodat mulțumită entuziasmului lui Elon Musk pentru această tehnologie și a progreselor rapide realizate în domeniul inteligenței artificiale, potrivit lui Wang.

În 2023, o echipă de trei persoane de la Unitree a început să lucreze la transformarea robotului patruped al companiei într-o mașinărie bipedă. În luna august a acelui an, compania a dezvăluit robotul umanoid H1.

Videoclipurile cu roboții Unitree care dansează împreună cu oamenii și participă la evenimente de arte marțiale au devenit virale în toată lumea. Până acum, însă, ascensiunea acestor roboți a rămas mai mult un fenomen social decât o adevărată revoluție industrială.

Interesul pentru mașinăriile cu aspect uman a explodat mulțumită entuziasmului lui Elon Musk pentru această tehnologie și a progreselor rapide realizate în domeniul inteligenței artificiale, potrivit lui Wang. Foto: Profimedia Images

Doar o mică parte din roboții umanoizi au o utilitate practică

Utilitatea și capacitățile lor rămân limitate, foarte puțini androizi fiind folosiți într-un mod productiv. Cel puțin trei sferturi din roboții vânduți de Unitree sunt cumpărați de universități, dezvoltatori independenți și instituții de cercetare. Doar 17% dintre ei ajung în spații comerciale și 9% în medii industriale.

Roboții Unitree pot executa acrobații ce par imposibile și mișcări de dans precise, iar unii dintre ei au putut chiar să bată recordul lui Usain Bolt în proba de 100 de metri de la atletism, cu toate că au nevoie de o saltea de siguranță de care să se lovească pentru a se opri după ce trec linia de sosire.

Deși excelează la executarea unor mișcări atent plănuite în medii controlate, roboții umanoizi nu se descurcă prea bine la sarcinile simple pe care ar trebui să le desfășoare în lumea reală.

„Momentul ChatGPT” pentru roboții umanoizi, care ar putea transforma industria, nu se va întâmpla decât peste cel puțin doi sau trei ani, în cel mai optimist scenariu, a spus Wang anul trecut la Conferința Mondială de Robotică de la Beijing.

În cel mai rău caz, ar mai putea dura 10 ani până la revoluția androizilor. „Nu se va întâmpla peste noapte”, a spus Wang pentru revista Time.

Editor : Raul Nețoiu