Șase turiști faliți au fost salvați după 25 de zile dintr-o peșteră din India, unde se adăpostiseră când a izbucnit epidemia

Șase turiști care locuiau într-o peșteră din India de aproape patru săptămâni au fost salvați de autorități, informează BBC.

Cei patru bărbați și cele două femei s-au adăpostat acum 25 de zile într-o peșteră din orașul Rishikesh, după ce a izbucnit epidemia și ei au rămas blocați în țară cu foarte puțini bani. Transportul aerian, feroviar și rutier a fost suspendat în India din data de 24 martie.

Cei șase turiști au fost testați de COVID-19, dar rezultatele testelor au fost negative. Ulterior, au fost mutați într-un centru privat de carantină.

Turiștii provin din SUA, Ucraina, Turcia, Franța și Nepal. Ei au sosit separat în India anul trecut și până la declanșarea pandemiei au locuit în hoteluri mici sau cabane în Rishikesh, o destinație turistică populară aflată la poalele munților Himalaya.

După 25 de zile de trai în peșteră, localnicii i-au văzut și au chemat poliția.

Turistul din Nepal vorbea limba Hindi și i-a ajutat pe ceilalți să iasă și să cumpere provizii de la localnici cu ce bani mai aveau, a anunțat poliția.

"După ce am primit informațiile, am mers la peșteră și am găsit șase cetățeni străini. Ne-au spus că au decis să se mute în peștere pentru că rămâneau fără bani. I-am testat și trimis la un centru de carantină", a declarat Rakendra Singh Kathait, oficial al poliției locale.

Cei șase turiști se află acum într-un spațiu privat, iar cazarea și masa lor este plătită de guvern, au anunțat autoritățile indiene.

