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Belarus a eliberat 25 de deținuți în urma unui acord cu SUA. Ce oferă Washingtonul în schimb

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Aleksandr Lukașenko
Aleksandr Lukașenko Foto: Profimedia
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Din articol
Peste 900 de deținuți politici s-ar afla în continuare în închisorile din Belarus Ce sancțiuni vor fi ridicate

Belarusul a fost de acord să elibereze 25 de deținuți în schimbul unei noi relaxări a sancțiunilor impuse de Statele Unite, a anunțat miercuri John Coale, emisarul președintelui Donald Trump. Acordul interimar face parte din negocierile prin care Washingtonul încearcă să obțină eliberarea a sute de persoane încarcerate în Belarus, relatează Reuters

John Coale a anunțat acordul în timpul vizitei sale la Minsk, unde s-a întâlnit cu președintele belarus Aleksandr Lukașenko.

„Am convenit asupra unui acord interimar, iar, ca semn de bunăvoință, Belarusul va elibera 25 de persoane, iar în schimb Statele Unite vor ridica sancțiunile împotriva a două companii”, le-a declarat Coale jurnaliștilor.

Cele 25 de persoane reprezintă un număr mult mai mic decât cele 250 de persoane pe care emisarul american l-a convins pe Lukașenko să le elibereze în timpul ultimei sale vizite la Minsk, în martie.

Coale a precizat că cele două părți vor continua discuțiile pentru soluționarea problemelor rămase și pentru a pregăti o nouă rundă de eliberări și ridicarea altor sancțiuni.

„Vom continua să îmbunătățim relațiile dintre SUA și Belarus și lucrăm pentru a asigura eliberarea mai multor persoane în viitorul foarte apropiat. Nu am terminat!”, a scris ulterior emisarul lui Trump pe X.

Peste 900 de deținuți politici s-ar afla în continuare în închisorile din Belarus

Grupul belarus pentru drepturile omului Viasna a anunțat că a început o nouă rundă de grațieri. Potrivit organizației, rudele unora dintre deținuți au fost informate că își pot lua apropiații din coloniile penitenciare miercuri dimineață.

Viasna, organizație interzisă în Belarus, susține că peste 900 de prizonieri politici se află în continuare în închisorile din țară, în pofida eliberării a sute de persoane negociate de Coale începând de la jumătatea anului trecut.

Printre acuzațiile formulate frecvent împotriva acestora se numără activități „extremiste”, conspirația pentru preluarea puterii, incitarea la ură și insultarea președintelui.

Lukașenko a negat însă că persoanele respective ar fi deținuți politici. În cadrul discuțiilor de marți cu Coale, el a respins și afirmațiile organizațiilor pentru drepturile omului și ale opoziției belaruse aflate în exil, potrivit cărora autoritățile arestează în mod constant alte persoane pentru a le înlocui pe cele eliberate.

Ce sancțiuni vor fi ridicate

Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse împotriva a două companii belaruse: Lakokraska, producător de vopsele și acoperiri industriale, și Bellesbumprom, companie de stat care coordonează sectoarele forestier, al celulozei și al hârtiei.

Sancțiunile împotriva celor două companii au fost introduse în 2008, respectiv 2023.

Coale i-a promis, de asemenea, marți, lui Lukașenko că va încerca să convingă băncile americane să returneze zeci de milioane de dolari reprezentând active belaruse înghețate.

Eforturile diplomatice ale lui Coale, începute anul trecut, au dus la eliberarea, printre alții, a laureatului Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și a unor lideri importanți ai opoziției.

Demersurile diplomatice ale emisarului american au fost primite favorabil de o parte dintre belaruși, dar au stârnit și îngrijorări în rândul opoziției.

Lidera opoziției belaruse aflate în exil, Sviatlana Țihanovskaia, a declarat marți pentru Reuters că eliberarea deținuților nu trebuie confundată cu o schimbare politică.

„Ar trebui să folosim fiecare oportunitate pentru a salva vieți. Dar nu ar trebui să confundăm eliberările cu schimbarea politică. Represiunea continuă, iar Lukașenko continuă să sprijine războiul Rusiei (în Ucraina)”, a spus ea.

„Scopul ar trebui să fie golirea închisorilor, nu reabilitarea dictaturii.”

Editor : C.S.

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