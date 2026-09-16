Trump închide Centrul Kennedy, după ce justiţia respinge inscripţionarea numelui său pe faţada clădirii

Donald Trump a anunțat închiderea Centrului Kennedy din Washington și a motivat decizia sa prin necesitatea unor lucrări de renovare, la doar câteva ore după ce un judecător federal a interzis instituției să-i inscripționeze din nou numele pe fațada clădirii.

Consiliul de Administraţie al centrului, alcătuit din persoane numite de Trump, acesta din urmă fiind el însuşi preşedintele consiliului, a susţinut că acest centru artistic are nevoie urgent de reparaţii şi a aprobat un plan susţinut de preşedinte, în cadrul campaniei sale mai largi de remodelare a capitalei americane, relatează agenţiile Reuters şi dpa preluate de Agerpres.

Decizia a fost anunţată la câteva ore după ce un judecător federal a interzis instituţiei să inscripţioneze din nou numele lui Trump pe faţada clădirii.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, Trump a scris că Centrul Kennedy va fi închis pentru că sediul are nevoie de lucrări de renovare. Totuşi, el a adăugat că aceste lucrări vor fi efectuate numai în cazul în care Consiliului de Administraţie îi va fi permissă adauge numele său pe clădire.

„Dacă verdictul va fi unul negativ, ceea ce nu ar trebui să fie, şi nu va fi anulat de Curtea Supremă a SUA, reconstruirea şi renovarea Centrului Kennedy nu vor mai avea loc”, a indicat liderul de la Casa Albă.

Administraţia lui Trump a afirmat de mai multe ori că Centrul Kennedy, situat pe malul râului Potomac, necesită lucrări de reparaţii şi modernizare. Centrul Kennedy găzduieşte spectacole de teatru, dans şi muzică şi poartă numele fostului preşedinte John F. Kennedy, asasinat în anul 1963.

Numele lui Trump a fost adăugat în luna decembrie pe faţada sediului, decizie care a provocat proteste şi a determinat mai mulţi artişti să-şi anuleze spectacolele. La scurt timp după revenirea anul trecut la Casa Albă, Trump a demis mai mulţi membri ai Consiliul de Administraţie al centrului şi a preluat conducerea acestuia.

Editor : Ana Petrescu