Actorul Nicholas Brendon, faimos pentru rolul din „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la vârsta de 54 de ani

Data publicării:
Nicholas Brendon (1971-2026)
Sarah Michelle Gellar, Seth Green, Michelle Trachtenberg și Nicholas Brendon, vedete ale serialului „Buffy, spaima vampirilor”, în martie 2008. Foto: Profimedia

Nicholas Brendon, actorul cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Xander din „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la vârsta de 54 de ani, relatează The Guardian. Familia sa a transmis într-un comunicat că artistul a murit vineri, „în somn, din cauze naturale”.

„Cei mai mulţi oameni îl cunosc pe Nicky pentru munca sa ca actor şi pentru personajele cărora le-a dat viaţă de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi artă. Nicky iubea să-şi împărtăşească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii şi fanii săi”, a declarat familia.

„Era pasionat, sensibil şi mereu motivat să creeze. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înţeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalităţii sale”, a mai transmis familia actorului, notează News.ro.

Brendon a fost un actor constant în „Buffy”, interpretând rolul prietenului vânătoarei de vampiri şi fiind sursa de umor a serialului.

„Dragul meu Nicky, îţi mulţumesc pentru anii de râsete, iubire şi Dodgers”, a scris Alyson Hannigan, care a jucat rolul celei mai bune prietene a lui Xander, Willow Rosenberg, în serialul difuzat în SUA. „Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar. Te iubesc. Odihneşte-te în pace”, a mai spus ea.

Brendon a apărut şi în numeroase seriale TV, inclusiv „Criminal Minds”, „Private Practice” şi „Kitchen Confidential” - o adaptare a memoriilor de succes ale lui Anthony Bourdain. De asemenea, a jucat în mai multe filme, printre care „Demon Island” şi „Psycho Beach Party”.

Brendon s-a născut în 1971, în Los Angeles. Actoria l-a ajutat să-şi gestioneze bâlbâiala, a spus el, iar ulterior a devenit purtător de cuvânt pentru Stuttering Foundation of America.

În 2023, Brendon a declarat că fusese diagnosticat cu un defect cardiac congenital şi că suferise un infarct. De asemenea, avea sindromul cozii de cal (compresia rădăcinilor nervoase din partea inferioară a coloanei vertebrale care produce dureri și amorțeală în zona lombară, n.r.).

„Deşi nu este un secret că Nicholas a avut dificultăţi în trecut, urma tratament şi medicaţie pentru a-şi gestiona diagnosticul şi era optimist în privinţa viitorului în momentul morţii sale”, a transmis familia.

Editor : B.E.

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
