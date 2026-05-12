SUA poartă discuții secrete în vederea deschiderii unor noi baze în Groenlanda

Nuuk, capitala Groenlandei. Foto: Profimedia

Statele Unite poartă negocieri periodice cu Danemarca în vederea extinderii prezenței lor militare în Groenlanda, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu discuțiile, iar dialogurile dintre cele două părți au înregistrat progrese în ultimele luni, scrie BBC.

Oficialii americani urmăresc deschiderea a trei noi baze în sudul teritoriului, o regiune semi-autonomă a Danemarcei, în contextul eforturilor de a rezolva o criză diplomatică declanșată de președintele Donald Trump atunci când a amenințat că va ocupa Groenlanda prin forță.

Trump a declarat în ianuarie că SUA ar trebui să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o preia. El a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla „pe calea ușoară” sau „pe calea grea”.

Casa Albă a confirmat că administrația era angajată în discuții la nivel înalt cu Groenlanda și Danemarca, dar a refuzat să comenteze detaliile negocierilor. Un oficial al Casei Albe a declarat pentru BBC că administrația era foarte optimistă că discuțiile se îndreptau în direcția corectă.

Danemarca și-a exprimat anterior disponibilitatea de a discuta despre baze militare americane suplimentare în Groenlanda, iar Ministerul său de Externe a confirmat că au loc discuții cu SUA. „Există o cale diplomatică în curs cu Statele Unite. Ministerul Afacerilor Externe nu va intra în detalii suplimentare în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt.

Oficialii americani au propus un acord în care cele trei noi baze militare ar fi desemnate oficial ca teritoriu suveran al SUA, potrivit unei surse care are cunoștințe despre negocieri.

Bazele ar urma să fie amplasate în sudul Groenlandei și s-ar concentra în principal pe supravegherea potențialelor activități maritime rusești și chineze într-o zonă a Atlanticului de Nord situată între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, cunoscută sub numele de GIUK Gap, au declarat oficialii care au vorbit cu BBC.

Cele două părți nu au convenit încă oficial asupra nimicului, iar numărul final al bazelor s-ar putea modifica, au precizat sursele. Una dintre noile baze ar urma să fie amplasată probabil în Narsarsuaq, pe locul unei foste baze militare americane care găzduia un mic aeroport.

