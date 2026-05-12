Căutarea copilului de 5 ani dispărut în județul Sibiu a fost reluată. Apelul lansat de polițiști

Un copil de 5 ani din judeţul Sibiu este căutat cu elicopterul, drone și camere cu termoviziune, după ce a dispărut de lângă tatăl său. Autoritățile au trimis şi un mesaj RO-Alert. Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112. Băiatul se numeşte Toma Alexandru Zerestea și are aproximativ 1 metru, păr scurt şaten. Căutările au fost reluate în această dimineață.

La momentul dispariţiei, băiatul purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albastră. Din primele informații, micuțul, care era pe un câmp cu tatăl său, ar fi plecat într-o direcție necunoscută.

Satul este situat într-o zonă cu păduri și terenuri greu accesibile. Poliţişti, jandarmi, pompieri, salvamontiști şi voluntari s-au mobilizat pentru căutarea băiatului.

Au fost chemate și echipe de la școala de dresaj din Sibiu și de la Serviciul Criminalistic. Autorităţile fac apel la oameni ca, în cazul în care îl văd pe copil, să anunțe prima secție de poliție sau să sune la 112.

Operațiunile de căutare fuseseră întrerupte în această noapte, din cauza vremii nefavorabile, dar au fost reluate în această dimineață.

„Căutările se desfăşoară atât la sol, cât şi din aer, fiind utilizate drone şi echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile şi împădurite din apropierea localităţii Sebeşu de Jos”, a precizat IPJ Sibiu.

