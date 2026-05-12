De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve

Liderul rus Vladimir Putin încearcă să îl convingă pe președintele american Donald Trump că trupele sale se îndreaptă înspre o victorie inevitabilă în Ucraina, susținând că ucrainenii ar trebui să cedeze întreaga regiune Donbas pentru a evita o înfrângere iminentă. Dar, situația de pe câmpul de luptă spune o cu totul altă poveste: după asalturile lansate spre finalul anului trecut, precum cele din Pokrovsk și regiunea Zaporojie, înaintarea armatei ruse aproape că a înghețat, iar, în unele zone, rușii au pierdut o parte din teritoriile ocupate.

Dacă ritmul înaintării trupelor ruse de anul acesta va rămâne neschimbat, armata lui Putin ar avea nevoie de mai mult de trei decenii ca să ocupe și restul regiunii Donbas, potrivit New York Times. Ocuparea întregii regiuni din sud-estul Ucrainei este condiția principală impusă de Kremlin pentru a pune capăt războiului.

Încetinirea ar putea fi una temporară, fiind influențată parțial de factori sezonieri. Soldații ruși tind să înainteze mai mult pe câmpul de luptă pe timpul verii, ajutați fiind de condițiile meteo mai bune și de vegetația care le oferă o protecție mai bună împotriva dronelor ucrainene.

În ultimele zile, oficialii ucraineni au avertizat că trupele ruse se pregătesc să lanseze noi ofensive și că și-au intensificat operațiunile pe toată linia frontului.

Începutul de an nu a fost unul bun pentru Rusia. Armata rusă a pierdut accesul la sistemul Starlink de internet prin satelit pe care îl folosea pentru a-și ghida dronele, iar restricțiile impuse de Moscova împotriva aplicației de mesagerie Telegram și în mediul online au afectat capacitatea soldaților ruși de a-și coordona operațiunile.

Rusia nu a reușit încă să rezolve problema fundamentală a incapacității sale de a obține câștiguri teritoriale mari pe un câmp de luptă plin de drone. Zilele în care puteau să trimită la înaintare grupuri mari de tancuri și blindate pline de soldați s-au încheiat.

„S-au cam împotmolit”

În unele părți ale frontului, Ucraina a reușit să preia inițiativa în ultimele luni făcând progrese rapide în tehnologie, producție și în privința tacticilor folosite în războiul cu drone.

Rusia face eforturi mari pentru a-i ajunge din urmă pe ucraineni și își construiește o armată și mai mare de drone, după ce a înființat unitatea de elită Rubicon.

Soldații ruși încearcă acum să se infiltreze în spatele liniilor inamice în grupuri mici, de multe ori înaintând pe jos, ceea ce a dus la apariția unor „zone gri” tot mai mari – zone care nu sunt controlate în totalitate de niciuna dintre tabere și unde operează atât soldați ucraineni, cât și ruși.

Tot ce pot să facă soldații ruși este să apeleze la aceste tactici de infiltrare și să atace echipele ucrainene echipate cu drone și unitățile de logistică aflate mult în spatele liniei frontului, a explicat Dara Massicot, cercetător al Carnegie Endowment for Internațional Peace.

Dar, aceste tactici nu produc rezultate rapide pe câmpul de luptă. „S-au cam împotmolit.”

Înaintarea lentă a trupelor din Ucraina pune și mai mare presiune pe guvernul rus. Popularitatea lui Putin în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel de la începutul războiului, pe măsură ce economia devine tot mai vulnerabilă, iar restricționarea internetului îi nemulțumește pe toți rușii.

Cea mai slabă evoluție a armatei ruse pe câmpul de luptă din ultimii trei ani

Putin a sugerat, la finalul săptămânii trecute, că războiul s-ar putea încheia în curând. „Cred că lucrurile se apropie de final, însă problema rămâne una serioasă.” Președintele rus nu a uitat, însă, să critice țările NATO, în special cele europene, pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Kievul a refuzat să cedeze teritoriile din regiunea Donbas care se află sub controlul forțelor ucrainene, însă negocierile continuă în privința unei posibile transformări a acelor teritorii într-un fel de zonă demilitarizată internațională.

Rusia s-ar putea mulțumi cu această înaintare lentă pe câmpul de luptă întrucât, dacă lansează o operațiune de mare amploare, riscă să sufere pierderi uriașe, a spus Massicot.

Rușii nu au o soluție operațională și se mulțumesc cu nivelul actual de risc politic în speranța că partea mai dificilă – luptele care se dau pentru restul Donbasului – va fi rezolvată la negocierile de pace, a mai spus Massicot.

Câștigurile teritoriale mici ale Rusiei din ultimele trei luni reprezintă cea mai slabă evoluție a armatei ruse pe câmpul de luptă din ultimii trei ani, potrivit statisticilor organizației Black Bird Group, care monitorizează conflictul.

Până la finalul anului trecut, 352.000 de soldați ruși muriseră în războiul din Ucraina, potrivit datelor publicate de Mediazona și Meduza – un număr de peste șase ori mai mare decât cel al soldaților americani care au murit în Războiul din Vietnam.

Armata rusă a ocupat aproximativ 4.500 de kilometri pătrați (puțin mai mult decât suprafața județului Galați) din teritoriul Ucrainei în 2025.

Editor : Raul Nețoiu