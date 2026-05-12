Live TV

Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul, fără să revendice atacurile

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1086404085
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

The Wall Street Journal a raportat luni că Emiratele Arabe Unite (EAU) au desfăşurat propriile operaţiuni militare împotriva Iranului în aprilie, în timp ce doar Statele Unite şi Israelul revendică participarea la atacurile împotriva Teheranului, notează AFP, potrivit Agerpres. 

Potrivit cotidianului american, care citează surse anonime, aceste atacuri ale Emiratelor au vizat mai ales la începutul lunii aprilie instalaţii petroliere de pe insula Lavan, teritoriu iranian din Golf.

După atacurile neatribuite asupra acestor instalaţii, Iranul a lansat atacuri împotriva Kuweitului şi Emiratelor Arabe Unite.

AFP nu a putut verifica independent atacurile emirateze, a căror dată şi ora exacte nu au fost precizate.

Ţara a fost ţinta principală a rachetelor şi dronelor lansate de Iran ca răspuns la ofensiva israeliano-americană împotriva Republicii Islamice, declanşată pe 28 februarie.

De la începutul războiului până pe 8 mai, ţara din Golf a fost vizată de peste 551 de rachete balistice, 29 de rachete de croazieră şi 2.263 de drone, potrivit Ministerului Apărării din Emirate.

Aceste atacuri au vizat baze americane şi infrastructura energetică, precum şi clădiri şi hoteluri, făcând 10 morţi în rândul civililor.

În ciuda ratei foarte ridicate de interceptare de către apărarea aeriană, aceste atacuri au spulberat aura de stabilitate de care se bucura Dubaiul, epicentrul afacerilor, turismului şi investiţiilor din regiune înainte de conflict.

Emiratele, aliat apropiat al Statelor Unite, au adoptat astfel un ton mai ferm împotriva Iranului decât celelalte ţări din Golf.

Citește și: Conflictul din Orientul Mijlociu ar mai putea dura. Iranul pune la îndoială seriozitatea diplomației americane

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol
Iran Mideast Jerusalem Protests
Starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei, învăluită în mister. SUA și Iranul prezintă informații contradictorii: „Aveți răbdare”
Donald Trump
Armistițiul dintre SUA și Iran, „în stare critică”. Donald Trump: „Conducerea lor este formată din oameni foarte lipsiți de onoare”
profimedia-1068811333
Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald Trump intenționează să-i ceară ajutorul
Dronă controlată de soldați ucraineni
Aproximativ 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, afirmă Zelenski
Recomandările redacţiei
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să...
soldați ruși la parada de la Moscova
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
Ultimele știri
(P) De ce aleg tinerii facultatea în regim dual? Descoperă care sunt beneficiile programelor Kaufland
O săptămână de la căderea Guvernului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, vine la Interviurile Digi24.ro
AUR răspunde acuzațiilor că vrea desființarea Institutului Elie Wiesel și a Muzeului de Istorie a Evreilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...