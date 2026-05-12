Summitul B9 de la București. Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu președintele Poloniei și secretarul general NATO

Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, va fi primit, marţi, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan, relatează Agerpres.



Primirea oficială este programată pentru ora 17:00 şi va fi urmată de convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, la finalul cărora cei doi preşedinţi vor susţine declaraţii de presă comune.



De asemenea, marţi seara, şeful statului român va avea o cină de lucru cu preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

CITIȚI ȘI: Cristian Diaconescu explică miza summitului B9 pentru România. „Mă aștept ca președinții Dan și Nawrocki să facă o declarație comună”

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care va fi prezent şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.



Evenimentul va fi coprezidat de preşedintele României şi de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi va avea tema generală "Delivering More for Transatlantic Security", după cum a informat Administraţia Prezidenţială.

Vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar şi alţi preşedinţi, premieri şi miniştri ai Apărării.



Formatul Bucureşti 9 (B9) este o iniţiativă româno-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice Flancului Estic al NATO, care reuneşte statele aliate de pe Flancul Estic.

Editor : M.C