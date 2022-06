Bill Clinton a dezvăluit că a trimis o echipă în celebra bază secretă Area 51 din Nevada pe când era președinte, pentru a se asigura că nu există extratereștri acolo. Fostul lider de la Casa Albă a făcut aceste afirmații în emisiunea „The Late Late Show” de la televiziunea CBS.

Reggie Watts: În legătură cu publicarea recentă de către Pentagon de filmări cu fenomene aeriene neidentificate și proiecte precum „Blue Book” și altele, având în vedere funcția pe care ați ocupat-o și informațiile desecretizate recent, ce credeți că sunt aceste obiecte care par să sfideze legile fizicii?

Bill Clinton: „În primul rând, asta este o întrebare bună. Răspunsul scurt, dar nu cel mai semnificativ, este că nu știu.

Dar când eram președinte și aveam un șef de stat major căruia îi plăcea SF-ul, am făcut tot ce am putut să aflăm ce s-a întâmplat la Roswel. Și am trimis oameni și în Area 51 pentru a ne asigura că nu sunt extratereștri acolo. Pentru că Area 51 este foarte importantă”.

James Corden: Pe cine ați trimis?

Bill Clinton: „Dacă ți-aș spune...”.

Editor : A.C.