Live TV

Hillary Clinton cere ca Donald Trump să fie audiat sub jurământ în cazul Epstein. Ce a spus în fața comisiei Congresului SUA

Data publicării:
colaj hillary clinton donald trump
Colaj foto: Hillary Clinton și Donald Trump.

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut, joi, în fața unei comisii din Congresul SUA care investighează cazul Jeffrey Epstein, ca președintele Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ cu privire la legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat. Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri desfășurate la Chappaqua, în statul New York.

„Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracţiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (...) i-ar cere direct preşedintelui nostru actual să ofere explicaţii sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein”, a declarat soţia fostului preşedinte democrat Bill Clinton în declaraţia sa de deschidere în faţa comisiei dominate de republicani.

„După cum ştim cu toţii, anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan”, şi-a exprimat ea regretul, conform textului declaraţiei, publicat pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„M-aţi constrâns să depun mărturie, ştiind foarte bine că nu am nicio informaţie care ar putea ajuta ancheta dumneavoastră, pentru a distrage atenţia de la acţiunile preşedintelui Trump şi a le muşamaliza în ciuda apelurilor legitime de răspunsuri”, a adăugat Hillary Clinton, reiterând că nu avea cunoştinţă de acuzaţiile împotriva lui Jeffrey Epstein şi nu-şi aminteşte să-l fi întâlnit vreodată.

Audierea are loc în Chappaqua, un orăşel la nord de New York, unde familia Clinton deţine o casă şi unde comisia îl va audia vineri pe Bill Clinton.

Donald Trump şi Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, aveau legături cu Jeffrey Epstein, dar susţin că le-au întrerupt cu mult înainte de moartea acestuia în închisoarea din New York, în 2019, şi că nu erau la curent cu infracţiunile sexuale ale acestuia.

După începerea şedinţei, membrii comisiei din Congresul SUA care o audiau joi pe fosta şefă a diplomaţiei americane Hillary Clinton despre presupusele legături ale acesteia şi ale soţului ei, fostul preşedinte Bill Clinton, cu infractorul sexual Jeffrey Epstein şi-au întrerupt lucrările după ce a fost difuzată o fotografie a întâlnirii, care nu ar trebui să fie publică.

Lauren Boebert, membră din Colorado în Camera Reprezentanţilor, i-a transmis o fotografie care o înfăţişează pe Hillary Clinton în timpul audierii comentatorului de extremă dreapta Benny Johnson, care a postat-o pe reţelele de socializare, precizând sursa.

Nick Merrill, consilier al soţilor Clinton, le-a declarat reporterilor prezenţi la Chappaqua că audierea a fost suspendată „până se află de unde provine fotografia şi de ce este posibil ca membrii Congresului să încalce regulile Camerei Reprezentanţilor”.

Audierea nu este publică, dar înregistrarea acesteia ar urma să fie publicată mai târziu, probabil vineri seară, când Bill Clinton va fi audiat la rândul său.

Citește și Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
3
De ce vizita regelui Charles în America, cu ocazia celebrării celor 250 de ani ai SUA, va...
Viktor Orban
4
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Digi Sport
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
88
Maduro era convins, după ce a purtat „o convorbire cordială” la telefon, cu Trump, că preşedintele american nu va ataca Venezuela
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Jeffrey Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie” până cu o lună înainte de arestare, în 2019
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9 (surse)
Two small national flags of the United States and Russia placed on a conference table, with a blurred background of an important international meeting
Negocieri sub amenințarea războiului: SUA și Iran, a treia rundă de discuții nucleare. Mobilizări militare americane în regiune
trump donald
Cum încearcă Iranul să-l „mituiască” pe Donald Trump pentru a evita un posibil război cu SUA: „Formulate special pentru el” (FT)
Recomandările redacţiei
cabana ilegala
Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am...
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face...
judecatori ccr
CCR a motivat decizia în cazul legii de modificare a pensiilor...
Ultimele știri
Restricţii de circulaţie în zona Fântâna Mioriţa din Bucureşti: Șoseaua s-a surpat din cauza lucrărilor la metrou
Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru Avocatul Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi”
O deputată POT cere anularea concertelor Trooper la Palatul Copiilor: „Scheletele de pe afiș sunt inacceptabile”. Reacția formației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a...
Fanatik.ro
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Câți bani primește lunar de la statul român Marius Urzică, singurul campion olimpic din istoria gimnasticii...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...