Bill Clinton, audiat în cazul Epstein, a dat explicaţii cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, alături de o femeie

Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat explicaţii în faţa unei comisii a Congresului cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, publicată printre documentele din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein şi care a devenit virală, relatează AFP și News.ro.

Această comisie a Camerei Reprezentanţilor, dominată de republicani, a publicat luni înregistrările video ale audierilor sub jurământ, cu uşile închise, a lui Hillary Clinton, fost secretar de stat, joi, şi a fostului preşedinte Bill Clinton, vineri, fiecare cu o durată de puţin peste patru ore şi jumătate.

Întrebat despre o fotografie care îl arată într-un jacuzzi în compania unei femei cu faţa blurată, fostul preşedinte democrat s-a declarat „aproape sigur” că aceasta a fost făcută într-un hotel din Sultanatul Brunei, la sfârşitul unei „călătorii foarte lungi cu avionul în Asia” pentru programul de luptă împotriva SIDA al fundaţiei sale.

Această fotografie a fost publicată în decembrie de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite pentru a se conforma unei legi adoptate în noiembrie de către Congres, care impune administraţiei Trump să asigure transparenţa totală în cazul Epstein.

Poza a stârnit numeroase comentarii.

Jeffrey Epstein şi complicea sa, Ghislaine Maxwell, au participat la această călătorie, a precizat Bill Clinton.

O altă fotografie făcută în acelaşi hotel îl arată în piscină în compania lui Ghislaine Maxwell şi a unei alte femei cu faţa blurată, dar fostul preşedinte a declarat că nu-şi aminteşte cine era aceasta.

Donald Trump şi Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, au avut fiecare legături cu Jeffrey Epstein, dar susţin că au rupt relaţiile cu acesta cu mult înainte de moartea sa în închisoarea din New York în 2019 şi că nu aveau cunoştinţă de infracţiunile sale sexuale.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în documentele din dosarul Epstein făcute publice de Departamentul de Justiţie al SUA nu presupune a priori că aceasta a comis fapte reprobabile.

Însă, de la publicarea pe 30 ianuarie a „trei milioane de pagini” de documente, numeroşi lideri şi personalităţi din întreaga lume au fost implicaţi în scandalul legat de relaţiile lor din trecut cu Jeffrey Epstein, ceea ce a dus la anchete penale, arestări şi demisii, în special în Europa.

