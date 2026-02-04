Live TV

Fostul soţ al lui Jill Biden a fost arestat şi pus sub acuzare pentru uciderea soţiei sale

Data actualizării: Data publicării:
jill biden
Jill Biden. FOTO: Profimedia Images

Fostul soţ al fostei prime doamne a SUA Jill Biden a fost arestat şi pus sub acuzare pentru uciderea actualei sale soţii, faptă care a avut loc în decembrie la domiciliul lor din Delaware, a anunţat marţi poliţia locală, conform AFP.

William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost căsătorit cu Jill Biden din 1970 până la divorţul lor din 1975. Jill Biden s-a căsătorit cu fostul preşedinte Joe Biden în 1977.

Stevenson se confruntă cu acuzaţia de crimă de gradul întâi în legătură cu moartea soţiei sale, Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani, pe 28 decembrie, conform poliţiei din comitatul New Castle din Delaware, citate de Agerpres. El a fost arestat luni şi a rămas în închisoare după ce nu a plătit cauţiunea de 500.000 de dolari.

În decembrie, poliţia a raportat că a găsit-o pe Linda Stevenson inconştientă în sufrageria ei, după ce a răspuns la un sesizare privind o dispută domestică la domiciliul din Wilmington al cuplului, la scurt timp după ora 23:00 (4:00 GMT).

Eforturile de resuscitare nu au avut succes, iar ea a fost declarată ulterior moartă.

Autorităţile nu au specificat cum a murit Linda Stevenson şi nici nu au oferit detalii suplimentare despre anchetă.

Conform necrologului său, Linda Stevenson era "profund devotată familiei sale şi preţuia momentele petrecute împreună, creându-şi amintiri, în special în timpul sărbătorilor în familie cu fiica şi nepoata".

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
profimedia-0547817867
5
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
joe biden la birou
„Politburo-ul” lui Joe Biden. Cercul restrâns care l-a menținut pe președintele SUA în cursa electorală, în ciuda semnalelor de alarmă
profimedia-0952789808
Dezvăluiri despre declinul lui Joe Biden: fostul președinte nu l-a recunoscut pe celebrul George Clooney, la o strângere de fonduri
Jill și Joe Biden fac cu mana de pe scara avionului
Joe şi Jill Biden au urcat în avion imediat după învestirea lui Donald Trump. Unde au plecat în vacanță
jill biden gafa vot
Jill Biden a primit un diamant de 20.000 de dolari de la premierul Indiei în 2023. Cadourile primite de șefii CIA sunt distruse
Reclamă la parfumul lansat de Donald Trump. Foto: Trump:Truth Social
Donald Trump a lansat „un parfum căruia dușmanii nu-i pot rezista”, ilustrându-i reclama cu fotografia lui Jill Biden
Recomandările redacţiei
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul...
donald trump
Raport devastator despre democrație în America lui Trump: „O...
Comisia Europeană
Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din...
Avion al TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: TAROM
Zboruri interne mai ieftine la TAROM, cu opțiuni flexibile pentru...
Ultimele știri
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc agentul termic la preț întreg. Cum e calculată factura la întreținere
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”...
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdictul crunt al medicilor a venit ca o lovitură de ciocan, dar nimeni nu anticipa decizia legendarei...
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Motivul pentru care Ethan Hawke a fost „furios” pe Tom Cruise: „Ceea ce a făcut el a schimbat complet...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”