Fostul soţ al lui Jill Biden a fost arestat şi pus sub acuzare pentru uciderea soţiei sale

Fostul soţ al fostei prime doamne a SUA Jill Biden a fost arestat şi pus sub acuzare pentru uciderea actualei sale soţii, faptă care a avut loc în decembrie la domiciliul lor din Delaware, a anunţat marţi poliţia locală, conform AFP.

William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost căsătorit cu Jill Biden din 1970 până la divorţul lor din 1975. Jill Biden s-a căsătorit cu fostul preşedinte Joe Biden în 1977.

Stevenson se confruntă cu acuzaţia de crimă de gradul întâi în legătură cu moartea soţiei sale, Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani, pe 28 decembrie, conform poliţiei din comitatul New Castle din Delaware, citate de Agerpres. El a fost arestat luni şi a rămas în închisoare după ce nu a plătit cauţiunea de 500.000 de dolari.

În decembrie, poliţia a raportat că a găsit-o pe Linda Stevenson inconştientă în sufrageria ei, după ce a răspuns la un sesizare privind o dispută domestică la domiciliul din Wilmington al cuplului, la scurt timp după ora 23:00 (4:00 GMT).

Eforturile de resuscitare nu au avut succes, iar ea a fost declarată ulterior moartă.

Autorităţile nu au specificat cum a murit Linda Stevenson şi nici nu au oferit detalii suplimentare despre anchetă.

Conform necrologului său, Linda Stevenson era "profund devotată familiei sale şi preţuia momentele petrecute împreună, creându-şi amintiri, în special în timpul sărbătorilor în familie cu fiica şi nepoata".

