Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”

În ultimii ani, doi sateliți ruși au spionat în mod regulat aparate spațiale europene, urmărindu-le de la distanță mică și, aparent, încercând să le intercepteze datele și să le analizeze activitatea. Informațiile obținute ar putea permite Rusiei să preia controlul asupra sateliților, să îi doboare din orbită sau să le „injecteze” propriile date.

Specialiștii militari și civili din domeniul spațial din Occident urmăresc activitatea sateliților ruși „Luch-1” și „Luch-2”, scrie Financial Times. Ambele aparate au efectuat apropieri riscante de unii dintre cei mai importanți sateliți geostaționari care deservesc Europa, inclusiv Marea Britanie, precum și o mare parte din Africa și Orientul Mijlociu. Astfel, de la lansarea sa în 2023, „Luch-2” s-a apropiat de 17 sateliți europeni. Conform datelor orbitale și observațiilor telescopice terestre, „Luch” ar fi putut urmări aparatele europene timp de câteva săptămâni.

Autoritățile europene suspectează că ambii sateliți sunt implicați în activități de recunoaștere radio-tehnică, a declarat pentru FT generalul-maior Michael Traut, șeful comandamentului spațial al forțelor armate germane. Potrivit unui înalt oficial european din domeniul informațiilor, aparatele „Luch” sunt aproape sigur destinate să intercepteze, atunci când trec pe lângă sateliții europeni, un fascicul îngust de date transmise către aceștia de la stațiile terestre.

„Luci” au fost reținute „în apropierea sateliților geostaționari, adesea timp de câteva luni”, spune Belinda Marchand, cercetător principal la compania americană Slingshot Aerospace, care urmărește obiectele din spațiu cu ajutorul senzorilor tereștri și al inteligenței artificiale. Potrivit acesteia, în prezent „Luch-2” se află lângă marele satelit geostaționar Intelsat 39, care din 2019 este utilizat pentru internet, video și comunicații mobile în Europa, Africa și Asia. Este deja a treia oară din martie 2023 când se află lângă Intelsat 39.

Situația este complicată de faptul că multe aparate europene au fost lansate pe orbită cu mulți ani în urmă, primesc și transmit mesaje necriptate, deoarece nu dispun de echipamentul corespunzător. Cele la care s-au apropiat sateliții ruși sunt utilizate în principal în domeniul civil, în special pentru televiziunea prin satelit, dar transmit și unele date guvernamentale și militare.

Potrivit unui analist european, „Razele” nu sunt capabile să creeze singure interferențe sau să distrugă sateliți. Dar, cu ajutorul lor, Rusia ar putea obține o cantitate mare de date despre cum să scoată din funcțiune astfel de sisteme. În opinia analiștilor, cu ajutorul acestor informații, Rusia poate imita acțiunile operatorilor tereștri, trimițând comenzi false sateliților pentru a le manipula motoarele, care permit corectarea orbitei, inclusiv pentru a scoate sateliții din funcțiune prin „împingerea” lor în atmosfera Pământului sau în spațiu.

Supravegherea poate ajuta, de asemenea, la identificarea utilizatorilor acestor sateliți. Aceste informații pot fi utilizate ulterior pentru operațiuni terestre specifice de bruiaj sau piratare.

„Chiar dacă nu pot descifra mesajele, pot totuși extrage multe informații... pot crea o hartă a utilizării satelitului, pot determina locația terminalelor terestre, de exemplu”, spune Norbert Puzin, analist senior de date orbitale la compania franceză Aldoria, care a urmărit „Razele”.

Armata europeană este conștientă de amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru ea în spațiu. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat acum șase luni:

Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile al societăților moderne. Cine le atacă poate paraliza țări întregi. Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare fundamentală pentru noi toți, în special în spațiu. O amenințare pe care nu o mai putem ignora.

Bundeswehr a început să implementeze un program satelitar de miliarde de euro, care include noi sateliți de comunicații geostaționari și crearea unui grup în orbita joasă a Pământului pentru a asigura comunicații constante și rezistente la interferențe pentru trupe și centrele de comandă. Traut a declarat recent pentru FT că se intenționează crearea unui sistem de sateliți pentru urmărirea rachetelor balistice rusești.

Agenția Spațială Europeană a primit 1,2 miliarde de euro pentru un program cu dublă utilizare – „pentru dezvoltarea tehnologiilor și sistemelor spațiale... în scopuri de securitate și apărare”. Agenția a început să colaboreze pentru prima dată cu armata.

Editor : A.R.