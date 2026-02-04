Live TV

Amendă pentru „propagandă LGBTQ”: O imagine cu trupa Queen l-a costat scump pe un tânăr din Rusia

Data publicării:
putin lgbtq
Pancartă cu portretul președintelui rus Vladimir Putin în timpul marșului pentru drepturile omului „Helsinki Calling”, din 2018. Sursa foto: Profimedia Images

Un tânăr rus a fost amendat de o instanță din Moscova pentru „propagandă LGBTQ” după ce a postat pe internet o imagine iconică a trupei Queen, din videoclipul piesei „I Want to Break Free”. Autoritățile au considerat fotografia și alte postări similare că ar contribui la „denaturarea ideii de relație între un bărbat și o femeie”.

Un tribunal din Moscova a menținut decizia de condamnare a lui David Gevondyan pentru distribuirea online a unei imagini în care membrii trupei Queen apar în ținute feminine în timpul filmărilor din 1984 la videoclipul piesei „I Want to Break Free”, relatează publicația independentă rusă Verstka, potrivit Kyiv Post.

Fotografia, pe care acesta a postat-o pe platforma de socializare VK, a fost considerată un exemplu de „propagandă LGBT” și că ar contribui la „distrugerea valorilor familiale” și la „denaturarea ideii de relație între un bărbat și o femeie”, conform deciziei instanței citate de Verstka.

Decizia vine într-un context mai larg de represiune a expresiilor legate de orientarea sexuală și identitatea de gen în Rusia, pe care Vladimir Putin o prezintă drept dovadă a decadenței morale a Occidentului. El a justificat restricțiile asupra drepturilor LGBTQ+ ca pe o măsură menită să „protejeze” modelul tradițional al familiei.

În 2023, Curtea Supremă a Rusiei a desemnat ceea ce a numit „mişcarea socială internaţională LGBT” drept „extremistă”, în pofida protestelor numeroaselor organizații pentru drepturile omului, care afirmă că legislația rusă discriminează minoritățile sexuale.

Condamnarea lui Gevondyan a fost pronunțată inițial în martie anul trecut, însă acesta a făcut apel, argumentând că fotografia este pur și simplu un cadru dintr-un videoclip muzical bine cunoscut și că nu constituie „propagandă LGBT”. Instanța a respins însă argumentul, susținând că postarea lui Gevondyan „nu avea conotație muzicală”.

Judecătorii au remarcat că tânărul de 22 de ani postase și alte imagini pe pagina sa VK, inclusiv fotografii cu doi bărbați sărutându-se și imagini cu doi bărbați purtând fuste mini, ciorapi și peruci, postări pentru care a fost, de asemenea, amendat, relatează Verstka.

Instanța a mai argumentat că postările lui Gevondyan prezentau „relațiile sexuale netradiționale ca fiind naturale” și, prin urmare, reprezentau „o amenințare la adresa creșterii demografice și dezvoltării economice a țării”.

Suma exactă a amenzilor nu este cunoscută, dar legislația rusă permite amenzi de până la 200.000 de ruble (aproximativ 2.200 de euro) pentru distribuirea online a materialelor considerate de autorități drept promovare a „relațiilor sexuale netradiționale”.

Instanța l-a găsit, de asemenea, vinovat de afișarea unor simboluri „extremiste” după ce ar fi postat pe rețelele sociale un steag folosit istoric de naționaliștii ucraineni. Pentru aceasta, a primit o pedeapsă de 10 zile de închisoare.

Începând cu 2024, tribunalele ruse au emis peste 100 de condamnări pentru „extremism” legat de ceea ce Kremlinul califică drept „mişcarea internaţională LGBT”, potrivit Human Rights Watch. Experți ai Națiunilor Unite au avertizat că legislația rusă discriminează minoritățile sexuale și permite aplicarea arbitrară a sancțiunilor.

Rusia s-a clasat pe ultimul loc în Europa în privința drepturilor LGBTQ+ în anul 2025, potrivit ILGA-Europe, o rețea de ONG-uri europene care susțin drepturile persoanelor acestei comunități.

Editor : M.I.

