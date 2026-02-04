Live TV

Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra (presa britanică)

Data actualizării: Data publicării:
catalin botezatu
Cătălin Botezatu în Dubai. Foto: Facebook / Cătălin Botezatu
Din articol
Ceas dintr-o serie foarte rară

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a fost victima unui jaf la Londra, în urma căruia ar fi rămas fără un ceas de colecție, în valoare de două milioane de lire sterline, a scris cotidianul britanic Daily Mail. Contactat de Digi24.ro, Cătălin Botezatu a refuzat să comenteze.

Cătălin Botezatu (59 de ani) a fost jefuit joia trecută, la ora 23:50, în Berkeley Square, o zonă de lux din Londra, potrivit Daily Mail. Sursa citată mai menționează că bandele de infractori vânează victime în cartierul exclusivist Mayfair.

„Joi, 29 ianuarie, la ora 00:14, ofițerii au răspuns la apeluri care semnalau un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au vorbit cu victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani.

Mai târziu în aceeași zi, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf. Sâmbătă, 31 ianuarie, Younes Djoudi, 33 de ani (27.07.1992), din High Street, Slough, a fost ulterior acuzat de jaf. El a comparut în fața Tribunalului Magistraturii din Westminster în aceeași zi și a fost arestat preventiv. Următoarea înfățișare a lui Djoudi în fața instanței este programată pentru vineri, 27 februarie, la Tribunalul Coroanei din Southwark”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane din Londra.

Ceas dintr-o serie foarte rară

richard-mille-rm-56-02-tourbillon-sapphire-45565
Ceas Richard Mille, model RM 56-02 Tourbillon Sapphire. Sursă foto: richardmille.com

Daily Mail mai scrie că ceasul Richard Mille furat de la Cătălin Botezatu „face probabil parte din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare din lume. Aceste ceasuri frumoase sunt toate sculptate din blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05”.

Publicația mai menționează că aceste ceasuri sunt foarte căutate în lumea vedetelor: Rafael Nadal este cunoscut că are unul, la fel și pilotul F1 Charles Leclerc, iar Jay Z are un Richard Mille RM 056 Blueprint, în valoare de 2 milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Contactat de Digi24.ro, Cătălin Botezatu a refuzat să comenteze.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
profimedia-0547817867
4
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lennox Gardens
Scandal într-o clădire de lux din Londra. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Suitcases containing about US$ 2.7 million stolen in Tokyo, Jap
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
England: Double-decker bus at Oxford Street
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi, compania l-a concediat
bancnote de 100 de lei
Ce este „metoda porumbelul”, o nouă schemă de jaf. Un bărbat din Cluj a fost păgubit de bunuri de 52.000 de lei
Marilen pirtea
Liberalul Marilen Pirtea explică de ce casa în care locuiește nu apare în declarația de avere. Imobilul a fost ținta unui jaf
Recomandările redacţiei
femeie care porneste caloriferul
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul...
csm
CSM acuză Guvernul: Admiterea directă în magistratură, blocată fără...
proteste
Profesorii și studenții protestează azi în fața Guvernului. „Stop...
Ultimele știri
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii. Este vizat și Ilie Bolojan, ca ministru interimar al Educației
Amendă pentru „propagandă LGBTQ”: O imagine cu trupa Queen l-a costat scump pe un tânăr din Rusia
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”...
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Fanii îi adoră. Cameron Diaz și Keanu Reeves, la premiera noului lor film, în regia lui Jonah Hill. Numeroase...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”