„Blocadă pentru blocadă”. Războiul dintre SUA și Iran se mută în Marea Roșie: rebelii susținuți de Teheran au atacat un petrolier

Gruparea Houthi din Yemen a afirmat miercuri că a lovit petrolierul saudit „Wafaa” cu mai multe rachete balistice în nordul Mării Roșii, în largul coastei orașului Yanbu.

Purtătorul de cuvânt militar al grupării, Yahya Saree, a declarat într-un comunicat publicat pe X că rachetele au lovit petrolierul „cu precizie”, transmite reuters.

Saree a precizat că atacul face parte din ceea ce gruparea numește „blocada maritimă” asupra Arabiei Saudite și din strategia sa de „blocadă pentru blocadă”.

Atacul a ridicat la opt numărul petrolierelor saudite vizate de grupare de la începutul blocadei, pe 22 iulie, a spus el.

Saree a mai afirmat că 29 de petroliere saudite au fost fie împiedicate să treacă prin Marea Roșie și Marea Arabiei, fie forțate să se întoarcă.

El a spus că Arabia Saudită și-a redirecționat petrolierele către nordul Mării Roșii după ce grupul a reușit să impună ceea ce a descris drept un blocaj din Strâmtoarea Bab al-Mandab.

Saree a promis că grupul va continua și va intensifica atacurile asupra petrolierelor saudite din nordul Mării Roșii pentru a bloca rutele de acces maritime și a împiedica trecerea acestora, „indiferent de consecințe”.

Autoritățile saudite nu au făcut niciun comentariu imediat cu privire la aceste afirmații.

Editor : A.R.