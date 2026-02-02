Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis luni că iarna în Statele Unite va mai dura șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra atunci când a ieșit din vizuina sa din Gobbler's Knob, în Pennsylvania, relatează CSB News.

Rozătorul a continuat astfel tradiția „Zilei Marmotei”, care încă din anul 1887 atrage numeroși curioși în această mică localitate situată la aproximativ 100 de kilometri de Pittsburgh.



Potrivit legendei, care se adeverește însă în numai aproximativ 40% din cazuri, dacă marmota își vede umbra atunci când își părăsește vizuina dintr-un trunchi de copac, aceasta sugerează continuarea vremii specifice iernii pentru încă șase săptămâni. În schimb, dacă afară este înnorat și nu apare nicio umbră pe sol la ieșirea marmotei din vizuină, începutul primăverii este aproape.



De-a lungul istoriei sale de 139 de ani, Phil și-a văzut umbra de 109 ori, așadar iarna lungă a fost cea mai frecventă predicție a sa.

Sărbătoarea zilei marmotei, care își are rădăcinile în vechile tradiții agricole europene, și-a câștigat faima mondială odată cu lansarea în 1993 a filmului „Ziua Cârtiței” (n.r. „Groundhog Day”), cu actorul Bill Murray în rol principal.



Luni a fost de asemenea „Ziua Marmotei” districtului newyorkez Staten Island. Chuck, marmota din New York, și-a văzut și ea umbra la primele ore ale dimineții, prezicând astfel tot încă șase săptămâni de vreme de iarnă.

Editor : C.A.