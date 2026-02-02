Live TV

Mircea Lucescu, internat în spital pentru a treia oară într-o lună. Ce au constatat medicii

Mircea Lucescu. Foto: Profimedia

Mircea Lucescu (80 de ani) are probleme de sănătate în startul anului 2026, relatează Digi Sport. Selecționerul României a fost internat pentru a treia oară în decurs de o lună.

Deși părea că în ultimele zile starea de sănătate a lui Lucescu se îmbunătățea după ce suferise de gripă, selecționerul a ajuns din nou la spital.

Acesta a fost la un control cardiologic, însă medicii au descoperit că tratamentul cu antibiotice folosit pentru a combate gripa nu dă rezultatele așteptate.

Astfel, aceștia au luat decizia să-l interneze imediat pe selecționer la Spitalul Universitar din Capitală, anunță fanatik.ro.

Este a treia internare într-o lună pentru Lucescu, după ce în luna ianuarie acesta a mai fost internat de două ori.

Chiar dacă a obișnuit să călătorească mult, Mircea Lucescu nu a făcut deplasarea în Turcia în perioada de cantonament a cluburilor din SuperLiga. Selecționerul României nu s-a simțit foarte bine la începutul anului, a fost internat în spital, și acesta a fost motivul pentru care a rămas acasă.

Mircea Lucescu și-a trimis însă secunzii în Turcia pentru a monitoriza echipele românești. Ulterior, el a fost internat din cauza unei gripe.

