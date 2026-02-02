Statele Unite şi Israelul au anunţat luni că au efectuat exerciţii navale comune în Marea Roşie, pe care le-au descris drept obişnuite, transmite dpa, remarcând totodată contextul tensionat din regiune.



De partea americană, la manevre a participat distrugătorul Delbert D Black, înarmat cu rachete ghidate; nava s-a îndreptat ulterior către portul israelian Eilat, de unde a plecat mai târziu. Nava este prevăzută cu mijloace de luptă aeriană, maritimă şi anti-submarin, precum şi pentru lovirea cu precizie a unor obiective de pe uscat.



Forţele armate israeliene au apreciat că desfăşurarea maritimă subliniază „cooperarea strânsă între cele două marine militare şi între militarii respectivi”. Israelienii au implicat în manevre corveta Eilat.



Exerciţiile au avut loc duminică, în timp ce tensiunile între Washington şi Teheran sunt în creştere.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat de mai multe ori în ultimele săptămâni cu lovituri împotriva conducerii islamice a Iranului, inclusiv din cauza reprimării brutale, soldate cu mii sau chiar zeci de mii de morţi, a demonstraţiilor masive ale iranienilor contra regimului ayatollahilor. Statele Unite şi-au extins semnificativ prezenţa militară în Orientul Mijlociu de la începutul lui ianuarie, inclusiv prin desfăşurarea portavionului Abraham Lincoln, cu grupul de luptă aferent.



La rândul său, Iranul a avertizat că dacă este atacat va lansa contralovituri asupra Israelului şi Statelor Unite.



Cu toate acestea, unele informaţii de presă au menţionat posibilitatea ca ministrul iranian de externe Abbas Araghchi să se întâlnească luni cu emisarul special american Steve Witkoff.

Citește și:

Influencer pro-Trump care susținea că toți migranții reținuți sunt niște „infractori”, arestat de ICE în SUA

Editor : C.I.