Daniel Băluță a vorbit luni, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur și a susținut că încă analizează ultima perioadă. Primarul Sectorului 4 a explicat ca nu și-a dorit să facă acest lucru public în timpul campaniei electorale, întrucât nu și-a dorit ca „oamenii să mă perceapă ca un individ care dorește să se victimizeze”.

„Sunt un om extrem de rațional, nu sunt un om care să se plângă și până când nu am o certitudine, nu aș putea niciodată să fac un astfel de demers. Analizez în continuare ultima perioadă de timp și sunt convins că într-un fel sau altul voi ajunge la un rezultat. Dar nu este firesc să întreprinzi măsuri până când nu ești sigur de ceva. Motivul pentru care am făcut acest demers are legătură cu ideea de a-i anunța pe cei care au avut intențiile pe care le-au avut”, a afirmat Daniel Băluță, întrebat dacă a sesizat autoritățile.

Primarul Sectorului 4 a exclus posibilitatea ca atentatorul să fie din lumea politică: „Nu, nu, nu și am și spus lucrul acesta. În niciun caz nu trăim într-un într-un astfel de stat. De aceea nici nu am vorbit în timpul campaniei electorale despre așa ceva, pentru că nu mi-am dorit niciodată în viața aceasta ca oamenii să mă perceapă ca un individ care dorește să se victimizeze. Am fost un luptător, sunt un luptător și voi fi un luptător. Dar este un semnal de alarmă și un semnal de atenție și pentru alți oameni, în ideea de a fi atenți cu lucrurile care se întâmplă în jurul lor, pentru că pot apărea probleme de acolo de unde nu te aștepți”.

Dezvăluirea despre intoxicație a adus în atenție declarațiile Gabrielei Firea din mai 2019, pe vremea când ocupa funcția de primar general al Capitalei. La acel moment, aceasta a trecut printr-o operație în timpul căreia medicii au găsit o bucată de sârmă de patru centimetri.

Întrebat dacă vede o legătură, Daniel Băluță a spus: „Nu, cu certitudine. Este o pură coincidență chestiunea aceasta. Nu, nu există o legătură. Singurul lucru pe care vi-l pot spune cert este că nu e vorba de o presupusă intoxicație. Analizele medicale nu fac altceva decât să confirme o realitate. Este o realitate, nu e o presupunere, este o certitudine. Cineva mi-a făcut rău. Chiar mi-a făcut rău. Este adevărat că și răul acesta este gradual, dar, din păcate, sunt efecte pe termen lung pe care nici eu și nici dumneavoastră nu le putem anticipa. Sunt medic și m-am documentat destul de bine vizavi de complicații”.

„Mi se pare firesc să ofer mai multe informații și când am mai multe informații să fiu capabil să le ofer poliției. Până atunci sunt doar simple prezumții și nu este normal să acuzăm pe cineva fără probe”, a mai spus primarul Sectorului 4.

El a mai explicat că „niciodată nu ai cum să spui cu certitudine când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, la ce oră s-a întâmplat și unele dintre ele nu pot fi decelate la timp”.

Întrebat dacă au existat momente de neatenție, Băluță a mai afirmat: „Nu putem să spunem că suntem neatenți, doar că suntem relaxați și probabil nu am nu am acordat suficient de multă atenție unor astfel de lucruri și plătesc cu propria-mi sănătate consecințele”.

Editor : A.M.G.