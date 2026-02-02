Live TV

„Am primit ameninţări”. Ministrul Sănătății anunță că a destructurat grupuri de interese care controlează sistemul de 35 de ani

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate. El a declarat că a primit ameninţări şi că presiunile publice sau nepublice sunt inerente unei astfel de funcţii, dar nu îl impresionează, relatează News.ro.

„Cum plimbăm noi oamenii cu diabet de la un cabinet la altul inutil? Ştim foarte clar că există anumite tratamente unde au nevoie de consumabile, de exemplu, pentru insulină. În loc să dăm posibilitatea pacienţilor să se ducă în farmacie, care e mult mai accesibilă, să îşi cumpere consumabilele de care au nevoie şi gratuit – oricum le dăm gratuit –, nu, noi trimitem pacientul la medicul de familie, el fiind deja înregistrat în programul naţional, deci se ştie care e patologia respectivă, diabet. De acolo, se duce la unitatea sanitară, unde i se face internare de zi. Adică îl ţinem în faţa uşii o zi întreagă, câteva ore îl plimbăm de la un cabinet la altul şi aşa mai departe, ca la final să-i dăm consumabilele de care are nevoie, gratuit. Iertaţi-mă, dar nu mi se pare că asta este legislaţie care să ajute oamenii care au, de fapt, nevoie şi care au o problemă”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că este în lucru deja o modificare: „În două luni de zile, aprilie, sper eu, pacienţii vor putea să îşi cumpere din farmacie consumabilele de care au nevoie, fără atâta birocraţie inutilă. Nu înţeleg care este rostul acestei birocraţii. Există multe alte exemple care sunt, repet, complet inutile, realizate de tot felul de oameni care nu cunosc realitatea din sistem, care n-au ieşit din birou”, a completat ministrul.

„De fapt, venim împotriva pacienţilor cu aceste măsuri şi mi se pare complet aberant să le lăsăm în continuare doar pentru că au fost scrise de cineva la un moment dat, doar pentru că un anumit domn profesor, dintr-o comisie de specialitate, s-a gândit el că aşa deţine controlul. Doar că este absurd. Şi să ştiţi că am schimbat multe comisii de specialitate”, a mai spus ministrul.

El a fost întrebat dacă, în ultimii ani, sănătatea, care trebuia să fie în jurul pacientului, este mai mult în jurul medicului, el fiind cel care decide.

„O să spun ceva mai grav decât atât. De multe ori, era în jurul grupurilor de interese din sănătate. O spun cu toată asumarea”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă mai sunt astăzi grupuri de interese, Alexandru Rogobete a răspuns: „Evident că sunt, pentru că ele nu dispar, ce s-a construit în 35 de ani.”

Ministrul a mărturisit că a reuşit să destructureze o parte din grupurile acestea de interese şi a admis că a primit şi ameninţări.

„Am primit ameninţări. Sigur că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie. Mie mi se par normale, deci nu mi se pare nimic ieşit din comun dacă cineva face presiune pe mine atunci când schimb ceva. Este firesc ca, atunci când schimbi o rutină sau când schimbi un act normativ care a fost gândit pentru un anumit interes... Nu mă impresionează şi să ştiţi că eu sunt mai rezistent decât rezistenţa multora”, a mai afirmat ministrul.

