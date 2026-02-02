Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi contestă stilul de management: „Dăunează Europei”

Modul „autoritar” în care Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană dăunează Europei, potrivit unui fost membru al echipei sale. „Am impresia că, acum, comisarii sunt în mare parte reduși la tăcere”, a declarat Nicolas Schmit - care s-a ocupat de departamentul pentru locuri de muncă și drepturi sociale în prima Comisie von der Leyen - într-un interviu acordat Politico.

„Sistemul, modul în care este organizat Colegiul (n.r. comisarilor) – foarte centralizat, puteți chiar să-l numiți autoritar – nu este bun pentru Colegiu, nu este bun pentru Comisie și nu este bun pentru Europa în general”, a spus el.

Schmit a reprezentat Luxemburgul în Comisie între 2019 și 2024 și a fost candidatul principal al Partidului Socialiștilor Europeni la alegerile europene din 2024. Socialiștii sperau că el va putea rămâne pentru un al doilea mandat, dar guvernul luxemburghez l-a nominalizat în schimb pe Christophe Hansen, din Partidul Popular European de centru-dreapta al lui von der Leyen. Schmit este acum președintele Fundației pentru Studii Progresiste Europene, grupul de reflecție al PSE.

Deși este neobișnuit ca un comisar în funcție să o critice deschis pe von der Leyen, mai mulți foști membri ai Colegiului au făcut acest lucru. Michel Barnier a folosit memoriile sale pentru a-și acuza fostul șef că a prezidat o „derivă autoritară” în cadrul Comisiei. Un alt fost comisar, Thierry Breton, a afirmat, de asemenea, că von der Leyen exercita prea multă putere, argumentând că Europa „nu a fost construită pentru a avea o împărăteasă sau un împărat”.

În calitate de comisar, Schmit a făcut parte dintr-o facțiune care a contestat din interior unele dintre măsurile luate de von der Leyen, inclusiv numirea unui aliat apropiat în funcția de trimis pentru întreprinderile mici – o măsură criticată de Parlamentul European pentru lipsa de transparență.

Schmit a acuzat CE de lipsa unei viziuni pe termen lung și a unei planificări strategice

„Am avut o dezbatere strategică reală despre Europa în lume, care era deja o lume diferită de cea pe care o cunoșteam înainte? Nu am avut o abordare strategică reală, o strategie reală”, a spus el despre primul mandat al lui von der Leyen.

În ceea ce privește relațiile cu SUA, Schmit a criticat Comisia pentru că nu l-a apărat public pe fostul comisar Breton, căruia Washingtonul i-a interzis călătoriile din cauza eforturilor considerate nedrepte de a reglementa rețelele sociale americane și giganții tehnologici. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a declarat la momentul respectiv: Colegiul comisarilor a convenit să îi acorde lui Breton sprijin juridic și financiar.

Breton a fost comisarul care a promovat și a contribuit la aplicarea Legii serviciilor digitale (DSA) a UE, un act normativ menit să impună politici de moderare a conținutului pe platformele online de mari dimensiuni.

Schmit a afirmat că legile care nemulțumesc SUA – reglementarea serviciilor digitale și a piețelor digitale – au fost adoptate de toți cei 27 de comisari, inclusiv de von der Leyen, și nu doar de Breton.

Citește și:

Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție

„Acesta este momentul în care ar fi trebuit să dăm dovadă de mai multă solidaritate și să spunem «Nu, nu este vorba doar de unul, ci de noi toți». Dar, știți, curajul nu este întotdeauna împărtășit, inclusiv în sfera politică”, a afirmat el.

Schmit a criticat, de asemenea, eforturile Comisiei de dereglementare, care vizează reducerea birocrației în domenii precum tehnologia și politica de mediu prin intermediul așa-numitelor pachete omnibus.

El a afirmat că, deși elaborarea legilor poate dura prea mult, „într-o clipă, poți emite această anti-legislație sau poți încerca să retragi totul”. El a spus că aceasta „nu este o modalitate bună” de a aborda problema reducerii birocrației.

Alte personalități de centru-stânga au repetat această critică. Iratxe Garcia, liderul grupului Socialiștilor și Democraților din Parlament, a comparat eforturile de dereglementare cu ceva ieșit direct din cartea de joc a lui Donald Trump.

Editor : C.A.