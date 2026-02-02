Conducerea PNL intră în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în partid. Șefii unor filiale pleacă acasă

Liderii Partidului Național Liberal se reunesc în ședință, de la ora 18:00, la Vila Lac din Capitală. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului, după ce mai mulți liberali au criticat activitatea acestuia. Potrivit informațiilor Digi24.ro, a urma să fie schimbați și unii șefi de filiale.

ACTUALIZARE 15:15 Susținătorii președintelui CJ Ilfov nu au reușit să își impună omul la conducerea grupului PNL din Camera Deputaților. În urma votului din cadrul ședinței de grup, liberalii au decis că Gabriel Andronache va rămâne în continuare liderul deputaților PNL, cu 29 de voturi. Contracandidatul său, Ciprian Dobre, ar fi obținut 22 de voturi, potrivit informațiilor Digi24.ro.

La Senat, lider de grup va rămâne tot Daniel Fenechiu, având în vedere că pentru postul acestuia nu au existat alte candidaturi.

Știrea inițială

O dată cu începerea noii sesiuni parlamentare, liderii PNL au avut o primă ședință cu premierul Ilie Bolojan, de la ora 13:00, la Parlament. O altă ședință va avea loc, de la ora 18:00, la care vor participa doar membrii Biroului Politic Național.

Liberalii trebuie să stabilească noii lideri de grup ai partidului, de la Senat și Camera Deputaților, ceea ce ar putea să se dovedească un adevărat test pentru Ilie Bolojan, în contextul în care gruparea ostilă acestuia, formată în jurul președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, încearcă să își impună oamenii.

La Camera Deputaților, lider de grup a fost în ultima perioadă Gabriel Andronache, care ar putea să fie concurat, însă, de Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș, susținut de tabăra Thuma.

De asemenea, apropiații șefului CJ Ilfov ar vrea o schimbare și în privința funcției de secretar al Camerei Deputaților, pe care în prezent o ocupă deputata de Bihor Arina Moș. Din 2020 și până în 2022 aceasta a fost și viceprimar al municipiului Oradea.

Bolojan vorbește despre vot de încredere

În cadrul ședinței de la ora 18:00, la care participă conducerea restrânsă a partidului, Ilie Bolojan ar putea să ceară un vot de încredere din partea liberalilor, un scenariu pe care l-a avansat public într-un interviu acordat G4media în urmă cu câteva zile.

„Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă”, a mai spus premierul, în contextul în care au apărut tot mai multe nemulțumiri în interiorul partidului cu privire la deciziile luate de Guvern până acum.

Schimbări la șefia filialelor

Potrivit informațiilor Digi24.ro, liderii PNL ar urma să discute și schimbarea președinților de la filialele sectoarelor 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei. Astfel, Monica Anisie (Sector 2), Andrei Baciu (Sector 3), Ionuț Stroe (Sector 4) și Nicoleta Pauliuc (Sector 5) ar putea să fie înlocuiți. Singurii care rămân pe funcție sunt președintele filialei Sector 1, George Tuță, care este și primarul sectorului, dar și Paul Moldovan, președintele filialei Sector 6 și administratorul public al sectorului.

O parte din liderii partidului se așteaptă și fie deschisă inclusiv discuția despre filialele PNL din țară care au fost neperformante la alegerile trecute.

