Mark Rutte merge marți la Kiev, scrie presa ucraineană. Secretarul general al NATO ar urma să susțină un discurs în Parlament

Data publicării:
mark rutte
Mark Rutte, secretarul general al NATO / Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenţionează să vină în vizită la Kiev marţi, 3 februarie, şi să ţină un discurs în Parlament, au declarat doi deputaţi din opoziţie, citaţi de Ukrainska Pravda, scrie News.ro.

Marţi, 3 februarie, va fi deschisă cea de-a 15-a sesiune a Radei Supreme a Ucrainei (parlamentul unicameral), iar pe ordinea de zi, printre altele, este menţionată intervenţia secretarului general al NATO, au declarat deputaţii Iaroslav Jelezniak (Holos) şi Oleksii Honcearenko (Blocul Petro Poroşenko).

„Mâine, în Rada Supremă a Ucrainei va lua cuvântul secretarul general al NATO, Mark Rutte”, a scris Honcearenko pe Telegram.

„Va avea loc deschiderea, discursul secretarului general al NATO, o serie de momente procedurale”, a menţionat şi Jelezniak.

Totuşi, nu s-a anunţat oficial sosirea lui Mark Rutte în capitala ucraineană.

În declaraţiile recente, Mark Rutte a cerut UE să renunţe la regula „cumpăraţi produse europene” în achiziţiile de arme pentru Ucraina şi a pledat împotriva unei apărări fără SUA. El a îndemnat, de asemenea, ţările UE care „deţin stocuri de interceptori” să transfere aceste rachete Ucrainei.

Editor : B.E.

