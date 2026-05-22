Pilotul Kyle Busch, de două ori campion NASCAR Cup Series, a murit la vârsta de 41 de ani

Kyle Busch 1985-2026 NASCAR Racing Champion
KYLE BUSCH, pilot profesionist american de curse de stock car și proprietar de echipă de curse, care a concurat în NASCAR între 2001 și 2026, a decedat la vârsta de 41 de ani, după ce a fost internat în spital din cauza unei „boli grave”. Foto: Profimedia

Kyle Busch, un talent al generaţiei sale al cărui stil agresiv de pilotaj i-a adus porecla „Rowdy” şi i-a adus două titluri în NASCAR Cup Series, a decedat la vârsta de 41 de ani, a anunţat joi familia sa, potrivit Reuters.

Vestea decesului său a venit la doar câteva ore după ce familia lui Busch a dat publicităţii un comunicat în care anunţa că acesta fusese internat în spital din cauza unei boli grave, noteazăNews.ro.

„Suntem profund îndureraţi să anunţăm moartea subită şi tragică a lui Kyle Busch”, au declarat familia sa, Richard Childress Racing şi NASCAR într-o declaraţie comună. „Întreaga noastră familie NASCAR este îndurerată de pierderea lui Kyle Busch. Viitor membru al Hall of Fame, Kyle a fost un talent rar, unul care apare o dată la o generaţie. Era tenace, pasionat, extrem de talentat şi ţinea foarte mult la acest sport şi la fani.”

Busch se afla la cel de-al 22-lea sezon complet în divizia de top a NASCAR, unde a câştigat două titluri în Cup Series (2015, 2019) şi 63 de curse - un număr care îl plasează pe locul nouă în clasamentul all-time al circuitului.

„Nu pot să cred această veste”, a declarat pe reţelele de socializare colegul şi rivalul său, Denny Hamlin. „Trebuie să ne gândim la familia lui în aceste momente. Te iubim, KB.”

Născut în Las Vegas, Busch a intrat în lumea sportului ca un adolescent îndrăzneţ, poreclit „Shrub”, fiind fratele mai mic al pilotului Kurt Busch, membru al Hall of Fame.

Însă porecla „Rowdy” - o referinţă la unul dintre personajele principale din filmul „Days of Thunder”, datorită stilului său agresiv - este cea care i-a rămas.

Busch şi-a început cariera la Hendrick Motorsports ca un debutant promiţător, s-a alăturat echipei Joe Gibbs Racing în 2008, stabilind o colaborare de lungă durată care l-a transformat în imaginea eforturilor Toyota în NASCAR, şi şi-a petrecut ultimii ani de carieră la Childress, unde a ajuns în 2023 şi a preluat conducerea Chevroletului cu numărul 8.

Busch lasă în urmă părinţii, soţia, Samantha, şi copiii Brexton şi Lennix.

Editor : B.E.

