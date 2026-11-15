Alertă sâmbătă seară lângă Sulina. Două nave comerciale au fost lovite de drone aeriene, în mai puțin de o oră, în apropierea gurilor Dunării. În urma atacurilor, la bordul celor două ambarcațiuni au izbucnit incendii. Echipajele au reușit să stingă focul, iar autoritățile au anunțat că nu au fost victime.

Potrivit MApN, autorităţile maritime civile au raportat două nave comerciale lovite de drone în apropierea gurilor Dunării.

Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, a precizat MApN.

Totodată, ISU Tulcea a informat că la 23:19 a fost transmis un nou mesaj RO-Alert privind posibila incursiune a unor drone.

„A fost detectat un nou contact radar, la sud-est de localitatea Sulina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 23.19”, a transmis MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:27.

Editor : C.L.B.