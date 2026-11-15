Live TV

Ce spune Kremlinul despre întâlnirea lui Putin cu Trump și Xi Jinping

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Kremlinul a confirmat desfăşurarea, în 19 noiembrie, a unui summit inedit între preşedinţii Donald Trump (SUA), Xi Jinping (China) şi Vladimir Putin (Rusia), în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

Dezbătută de săptămâni, organizarea unei asemenea întâlniri în marja summitului APEC a fost oficializată vineri seară de Casa Albă.

„S-a ajuns la un acord pentru ţinerea unei întâlniri trilaterale pe 19 noiembrie” între cei trei preşedinţi, a declarat sâmbătă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Beijingul nu a confirmat încă organizarea întâlnirii.

Potrivit Casei Albe, posibilele subiecte de discuţie dintre liderii celor trei puteri dotate cu arme nucleare sunt numeroase şi, deşi este puţin probabil ca summitul să aducă rezultate concrete, va fi cu siguranţă prilejul unei fotografii istorice.

întâlnirea între cei trei lideri va aborda chestiunea proliferării nucleare şi războiul din Orientul Mijlociu declanşat în februarie de bombardamentele israeliano-americane contra Iranului.

„Preşedintele a precizat clar că intenţionează să abordeze, printre altele, problema reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial. Preşedintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă”, a declarat vineri seară pentru presă, Olivia Wales purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Cred că preşedintele are intenţia de a ridica problema Iranului în timpul reuniunii trilaterale cu Xi Jinping şi Vladimir Putin”, a adăugat un oficial american, sub protecţia anonimatului, în cadrul unei conferinţe telefonice cu media.

Acesta a menţionat că Washingtonul urmează o „cale complet separată” de negocieri cu Kievul şi Moscova, precizând că Beijingul „nu face parte propriu-zis din acest proces”. Prin urmare, nu pare oportună abordarea chestiunii Ucrainei, a conchis el.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
4
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
Sat România
5
Un primar din Buzău avertizează asupra efectelor comasării comunelor: „Nu facem altceva...
Au văzut toți ce a făcut după România - Polonia 2-1: OUT de la echipa națională! "O știe și el"
Digi Sport
Au văzut toți ce a făcut după România - Polonia 2-1: OUT de la echipa națională! "O știe și el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
Cum ar putea noul Congres al SUA să pună capăt războiului cu Iranul. Cele trei instrumente prin care Donald Trump poate fi presat
Xi Jinping
Paradoxul de 20 de trilioane de dolari al Chinei. Care este marea dilemă cu care Beijingul se va confrunta în următorul sfert de secol
Xi Jinping
Serviciul secret al Chinei, tot mai influent sub conducerea lui Xi Jinping. Care e principala țintă a Beijingului
Petrolier în Venezuela
„Petrolul era dreptul nostru din naștere”. Cum a ajuns Donald Trump să revendice bogăția care a definit Venezuela
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska
Donald Trump a vrut să ieftinească motorina cu ajutorul lui Putin. De ce acordul s-a transformat într-un dezastru politic
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă...
MWZjMzg4MDk3MGFlN2MxYjA3MTViY2M4ZTIwNmYwZA==.thumb
Val de atacuri în Marea Neagră: Două nave au fost lovite de drone în...
oana gheorghiu in fata
Oana Gheorghiu, detalii despre criza din PNL: ce spune despre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru...
Ultimele știri
Premieră spectaculoasă pentru SpaceX. Momentul în care nava Starship a revenit pe Pământ: „A fost aproape magic”
Două avioane Boeing s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului din Miami. Incidentul, la o zi după haosul din traficul aerian din SUA
Rezultate LOTO - Duminică, 15 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt magnet pentru noroc până pe 22 noiembrie. Atrag succesul la orice pas
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Meme Stoica o contrazice pe Anamaria Prodan: „Eu cu Dan Petrescu? Nu există așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Andrei Vochin, șase motive pentru care România și Hagi pot începe să construiască: „Primul pare banal”
Adevărul
Ce putea face statul pentru Denis, reclamat de tată pentru droguri înainte să-și ia viața
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Oana Pellea, critici la adresa lui Nicușor Dan, după controversele din ultimele zile: "Nu v-am votat ca să ne...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Mi-e rușine". A făcut praf naționala României, după 2-1 cu Polonia: "O echipă ridicol de slabă"
Pro FM
Delia, piesă-manifest pentru femei: "Nu suntem flori, florile-s decor". Mesajul puternic a emoționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF
Newsweek
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...