Ce spune Kremlinul despre întâlnirea lui Putin cu Trump și Xi Jinping

Kremlinul a confirmat desfăşurarea, în 19 noiembrie, a unui summit inedit între preşedinţii Donald Trump (SUA), Xi Jinping (China) şi Vladimir Putin (Rusia), în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Dezbătută de săptămâni, organizarea unei asemenea întâlniri în marja summitului APEC a fost oficializată vineri seară de Casa Albă.

„S-a ajuns la un acord pentru ţinerea unei întâlniri trilaterale pe 19 noiembrie” între cei trei preşedinţi, a declarat sâmbătă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Beijingul nu a confirmat încă organizarea întâlnirii.

Potrivit Casei Albe, posibilele subiecte de discuţie dintre liderii celor trei puteri dotate cu arme nucleare sunt numeroase şi, deşi este puţin probabil ca summitul să aducă rezultate concrete, va fi cu siguranţă prilejul unei fotografii istorice.

întâlnirea între cei trei lideri va aborda chestiunea proliferării nucleare şi războiul din Orientul Mijlociu declanşat în februarie de bombardamentele israeliano-americane contra Iranului.

„Preşedintele a precizat clar că intenţionează să abordeze, printre altele, problema reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial. Preşedintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă”, a declarat vineri seară pentru presă, Olivia Wales purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Cred că preşedintele are intenţia de a ridica problema Iranului în timpul reuniunii trilaterale cu Xi Jinping şi Vladimir Putin”, a adăugat un oficial american, sub protecţia anonimatului, în cadrul unei conferinţe telefonice cu media.

Acesta a menţionat că Washingtonul urmează o „cale complet separată” de negocieri cu Kievul şi Moscova, precizând că Beijingul „nu face parte propriu-zis din acest proces”. Prin urmare, nu pare oportună abordarea chestiunii Ucrainei, a conchis el.

Editor : C.L.B.